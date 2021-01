En protesta, camillero quema su uniforme al no recibir vacuna anti Covid-19

Aunque hay personas que se mantienen batallando en la primera línea contra el Covid-19, como Daniel Guadarrama no ha recibido la vacuna para protegerse contra ese virus.

Ante esta situación, el camillero decidió realizar un video en donde aseguró que algunos compañeros ya fueron vacunados pero él todavía no recibe la dosis.

En manera de protesta, Guadarrama se despojó de su uniforme, le roció gasolina, lo quemó y renunció a un trabajo pues era la única fuente de ingresos desde hace ocho años.

Renuncia

Esta grabación se ha hecho viral en redes sociales, dura alrededor de un minuto, Daniel informó que lleva más de ocho años trabajando para el ISSSTE como camillero y suplente, por lo que pensó que gracias a su trabajo se había ganado una dosis de la vacuna.

"Estuve trabajando desde que empezó el Covid con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna y de ver ayer a compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y ver que realmente no lo valoran a uno como suplente, desde hoy dejo de trabajar en el ISSSTE, me quito la camisa... Porque no vale la pena", señaló Daniel.

Afirmó que duele demasiado porque es algo que hace con amor, por lo que se retira el uniforme para prenderle fuego.