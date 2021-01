Esto es le depara a tu HORÓSCOPO para este miércoles 13 de enero 2021

Estamos al inicio de una nueva semana, la segunda de este 2021 y la confianza de que todo va mejorar sigue creciendo. Después del confinamiento que hemos vivido debemos que estar preparados para grandes cambios.

Este año viene cargado de energía así como mucha estabilidad para todos los signos zodiacales. Esto es lo que le depara a tu signo zodiacal este día.

Algunos se verán favorecidos en el dinero, amor y trabajo. No todo es malo, así que disfruta de esta mitad de semana con energía al cien.

Aries (21 marzo-20 abril)

Tu vida sentimental tendrá más movimiento. Se presentarán oportunidades de compartir planes y momentos especiales con tu pareja. Si no tienes pareja, no es algo que te quite el sueño pues te enfocas en tu trabajo en donde atraviesas un momento extraordinario.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estarás enfocado en organizar tus metas pues habrá personas que se quieran meter a tu vida. Si estás pensando en comenzar una relación, nuevos estudios o nuevos trabajos sé consciente de que esos proyectos no darán frutos. Vive tu vida y no hagas caso a lo que digan los demás.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Estás en la encrucijada para definir una relación sentimental o un nuevo trabajo. Sin embargo, tomarás la mejor decisión. Esto será la base para cimentar un futuro mucho más brillante.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tendrás ganas de realizar un cambio. Desde una nueva relación hasta renovar la casa. Tendrás ese sentimiento de cambiar tu vida, no porque te desagrade sino para mejorarla.

Leo (23 julio-22 agosto)

Momento ideal de hacer la lista de propósitos para este año. En especial para decirle adiós a los kilitos de más. Deberás dejar de preocuparte así como dejar algunos hábitos que no te hacen bien.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Una relación amorosa te dará muchas satisfacciones. Te sentirás muy sensual y pasional. Estarás abierto a todo tipo de planes y sugerencias.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Es tiempo de comprender muchas cosas. No dejarás de ser tú, pero tomarás decisiones que te harán crecer aunque parece que tu vida se complica. No será así, solo serán momentos para tomar experiencia.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Tendrás ganas de darle un giro radical en tu vida laboral. Pondrás los ojos en nuevos proyectos o estudiar algo distinto. Cuidado con los caprichos que te generan muchos gastos.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Deseos de nuevas conquistas, pero no todo quedará en palabras sino que se extenderá hasta la seducción. Con ganas de experimentar, probar pero todo en la misma sintonía con tu pareja.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Llegará algo que te pondrá de buen humor después de pensar en todo lo malo del año pasado. Te alegrarás porque se presentará un camino alterno para lograr tus objetivos.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estarás a la defensiva con familiares o amigos queridos. No te guardas nada de lo que sientes y esto causará un poco de incomodidad. Te importa poco.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No más excusas para tu pareja. Dale más tiempo de lo que necesita, esto ye podría generar algunos problemas. Arregla tus tiempos y darle calidad a tu romance.