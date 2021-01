¡ASTROS A TI! Conoce tu HORÓSCOPO para este lunes 11 de enero de 2021

Es el segundo lunes del año y aunque el mundo sigue enfrentando diversas batallas, nosotros seguimos aquí, resistiendo o enfrentándonos a todo lo que nos hace mejores personas. Por ejemplo la introspección en el confinamiento derivado de la pandemia, que parece interminable.

Sin embargo, gracias a estos momentos con uno mismo es que salen las cosas que queremos modificar de nuestra persona o carácter. Y en ése proceso están todos los signos zodiacales, que con la llegada de Venus a Capricornio, ahora mismo se encuentran envueltos en una revoltura emocional que poco a poco irán desentrañando.

Aries (21 marzo-20 abril)

Siempre has conseguido todo lo que quieres, así que no tengas miedo en ser persistente con toda esa gente que de una manera u otra te deben algo. Marte en Tauro te dará muchísima seguridad y determinación.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, no tengas miedo a reaccionarle con una llamita a tu crush en Instagram.Si todavía sigues lidiando con algún ex tirano o con una persona que no consigues olvidar del todo.Hoy algo va a hacer que abras los ojos de UNA VEZ por todas y entiendas que esa persona no es la indicada.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Hoy tienes mucha ansiedad guardada dentro de ti y justo ahora necesitas calmar esa energía tan ansiosa. Estás esperando una llamada, pero no dejes que tus planes dependan de ella. Empieza a hacer cosas desde YA, no esperes aprobación de nadie, Géminis.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Todos dicen que eres una persona sensible y vulnerable, pero olvidan que tú también tienes tus garras y un caparazón con que protegerte de todo. Aún en momentos complicados, tú eres capaz de ser fuerte y de mantenerte en pie.

Leo (23 julio-22 agosto)

Uno de tus propósitos para 2021 fue estar en paz contigo mismo, así que es momento de empezar a trabajar en ello. Llevas mucho tiempo esperando esa oportunidad que tanto te mereces, sintiendo como nadie era capaz de valorar todo lo que podías aportar. Pero hoy pinta bien para que la gente de tu trabajo comience a reconocerte como todo un profesional.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Recuerda cuáles son tus necesidades en este momento y haz todo lo posible para que se cumplan. No temas de pedir todo lo que necesitas. Con Mercurio en Acuario, se te abrirán las oportunidades laborales.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hoy sólo quieres decir adiós al Libra que se callaba y aguantaba como nadie. Ahora tienes que limpiar ese espacio para todo lo nuevo que está por venir en este 2021.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Ya sabes que tienes algo pendiente y no paras de posponerlo… No dejes que sea demasiado tarde. Tienes que cambiar tu chip desde ahora mismo. Es por tu bien y lo sabes. Así que, ahora que todo vuelve a la calma, empieza a organizar tu vida como siempre has querido organizarla.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Las Navidades, las comidas, las compras te han dejado exhausto y necesitas un descanso. Hoy sólo quieres pasar más tiempo con tu gente, pero también contigo mismo. Recuerda que no tienes que decir que sí a todos los planes, Sagi.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Hoy tienes que ser consciente que NO eres una máquina, que tú también tienes un límite y no eres perfecto. No dejes que tu mente te exija más que los demás.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hoy simplemente déjate llevar. Deja que tu creatividad marque cuál será tu camino a partir de ahora. Tienes muchas ideas en tu cabeza y es el momento de empezar a materializarlas una a una.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Hay algo que llevas mucho tiempo queriendo hablar con tu gente, pero nunca te atreves. Siempre que lo intentas, notas que hay alguien presente en quién no confías lo suficiente y te echa para atrás al hablar de lo que te pasa con esa persona delante. Agarra valor y habla con los tuyos de una buena vez, Piscis.

Frase del día:

"No te apresures, pues, en adjudicar muerte o juicio, pues ni aún los más sabios pueden discernir esos extremos”. (J.R.R.Tolkien)