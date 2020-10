PlayStation Plus: ¿Qué videojuegos serán gratis durante octubre?

Como todos los meses, los servicios de suscripción de diferentes marcas lanzan en sus plataformas digitales algunos títulos de videojuegos para descarga sin costo, por lo que hay que estar pendientes de las actualizaciones para encontrar gangas y cuidar el bolsillo.

Pues bien, octubre no será la excepción, ya que hay videojuegos interesantes entre la lista de gratuitos de PlayStation Plus; así que toma nota y anímate a comprar tu membresía si es que aún no la tienes.

PS Plus además de juegos gratis mes con mes también te da la posibilidad de acceder antes que todos a los nuevos títulos, así como comprar juegos con descuento o bien, probar las versiones beta.

Si a eso le sumamos que este año PlayStation Plus está de fiesta por su décimo aniversario, entonces el resultado es un sin fin de oportunidades que no debes dejar pasar para ampliar tu biblioteca.

¡Videojuegos gratis!

En septiembre PlayStation Plus nos ofreció sin costo Street Fighter V: Arcade Edition y Playerunkwonwn’s Battlegrounds; y en esta ocasión pondrá en descarga gratuita dos títulos que seguro querrás tener. Ambos estarán disponibles del 6 de octubre y hasta el 2 de noviembre.

Need for Speed Payback

Esta entrega es la número 23 de la saga de Electronic Arts (EA). La trama gira en torno de un reencuentro entre tú y tu banda, quienes se unen para cobrar venganza y acabar con La Casa, una sociedad secreta que está al mando de los casinos de la ciudad, sus criminales y hasta la policía.

Vampyr

Este juego aborda la historia del Dr. Jonathan Reid, un médico londinense que acaba de convertirse en vampiro. Corre el año de 1918 y una terrible gripe azota a la ciudad, por lo que deberás encontrar la cura, pero al mismo tiempo tienes que enfrentarte a cazadores de vampiros y luchar contra tus instintos, pues podrías beber la sangre de aquellos a los que debes curar.

