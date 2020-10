Profesor que se tatuó los ojos es despedido por provocar pesadillas a sus alumnos: FOTOS

Sylvain Hélaine es conocido como el hombre más tatuado de Francia, sin embargo eso no impidió que fuera despedido de la escuela en donde impartía clases en París, debido a las quejas de sus alumnos porque sus ojos negros les provocaban pesadillas.

De 35 años de edad, Hélaine está tatuado de pieza a cabeza, incluso ni su rostro ni su lengua quedaron exentos de la tinta, lo que vino a generar controversia al interior del centro escolar en donde impartía clases a niños de entre 6 y 11 años, quienes se quejaron con sus padres debido a que su profesor le provocaba pesadillas.

Desde el año pasado, Sylvain Hélaine impartía clases de manera normal en el jardín de niños Docteur Morere en Palaiseau, en los suburbios de París, sin embargo, esto cambió luego que los padres de tres de sus alumnos se quejaron por su apariencia ante las autoridades educativas, debido a que presuntamente los pequeños tuvieron pesadillas después de verlo.

Su apariencia, su fortaleza

Al respecto Sylvain Hélaine declaró a los medios, durante una entrevista la semana pasada, que considera su cambio una particularidad que le da su fuerza: "Los niños que me ven, aprenden la tolerancia y el respeto por los demás. Cuando sean adultos, puede haber más posibilidades de que no sean racistas, homófobos, que no vean a los discapacitados como animales de feria", analizó.

El peculiar profesor lamentó en su entrevista en el canal BFMTV no poder continuar enseñando a los pequeños de preescolar: "Quieren estar tranquilos, y evitar que los padres puedan quejarse de mi apariencia", declaró a la prensa.

Hélaine ama su profesión y aunque reconoció que "siempre provoco un momento de estupefacción en los niños y los padres. Pero cuando me presento y ven que soy un profesor como los demás, todo va bien", relató a la agencia AFP.

Los padres se quejaron

"Es preocupante que la gente no vea más allá de la apariencia física. Reaccionan sobre todo los padres, porque hoy se enseña más a los jóvenes a respetar todas las apariencias", relató a AFP Loic, uno de los exalumnos de Sylvain Hélaine.

No obstante, eso no impidió que muchos de los padres de familia no fueran tan indulgentes con la apariencia del profesor y su presencia en las aulas. Las autoridades escolares recibieron una carta con fotos de Hélaine desnudo, las cuales hallaron en internet, lo que dio pie a tomar la determinantes decisión de apartarlo de las aulas durante siete semanas.

Finalmente, una madre de uno de los pequeños declaró al diario Le Parisien que la presencia del profesor en la escuela "lo encuentro inapropiado. Me sorprende que la Educación Nacional deje hacer eso. Hace diez años, se negaba la entrada de los alumnos que llegaban al colegio con el pelo azul", refirió.

