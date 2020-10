Fríos no solo llegan a México, congelan las redes con divertidos MEMES

Hoy despertamos con un clima un tanto atípico para la época en la que estamos, y sentimos en la capital y en otros estados del país MUCHO FRÍO, pero esto es debido a la llegada del frente frío número 4, del cual Conagua dio su reporte en las cuentas oficiales.

Pero claro, en las redes sociales no perdonan nunca y estas bajas temperaturas que azotaron este martes a la Ciudad de México y a México han hecho que saquemos las chamarras, las bufandas y hasta los cobertores de tigre tan famosos para protegernos de este clima, mismos que ya son clásicos en las temporadas de bajas temperaturas.

Además, siempre habrá usuarios que se tomen con humor cuando llega un clima frío de la nada, pero se harán virales los memes.

Los Godinez también sienten frío

Es normal que llegues a la oficina y veas a todos con sus chamarras puestas y con una taza de té caliente a su lado.

¿Dormir? ¿Cómo con tanto frío?

Anoche tampoco pudieron dormir los capitalinos porque sintieron el aire y las bajas temperaturas que descendieron y obviamente no dudaron en envolverse en su cobertor del tigre para soportar las bajas temperaturas que están llegando este día de imprevisto.

Así que por si las dudas, y como para no variar, dicen que las cifras de Covid-19 están repuntando, mejor no olvides tu suéter, tu chamarra y tu cobijita para prevenir que te cale el frío a donde quiera que vayas, porque además, no sólo frío, también llueve y la lluvia con frío no es buena idea si NO deseas enfermarte.

