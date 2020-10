Conoce tu Horóscopo para este miércoles 30 de septiembre de 2020

¿Amor, dinero, fortuna, trabajo? Cambiamos de mes y mantenemos el mismo signo zodiacal (LIBRA) por eso, es el momento de conocer lo que le deparan los astros a tu horóscopo para este miércoles en el CIERRE de este mes a mitad de la semana.

Aries (21 marzo-20 abril)

Una persona muy importante dentro de tu trabajo está a punto de ofrecerte algo muy bueno, pero no sabes si tienes la preparación necesaria para llevarlo a cabo, debes comenzar a dar saltos de fe en esta materia, te irá mejor.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Una persona muy importante dentro de tu trabajo está a punto de ofrecerte algo muy bueno, pero no sabes si tienes la preparación necesaria para llevarlo a cabo, debes comenzar a dar saltos de fe en esta materia, te irá mejor.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tus dones personales en el trabajo podrían verse nubladas el día de hoy por la irrupción de alguien nuevo, no tengas miedo a perder tu puesto, puede ser alguien que te ayude mucho.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Necesitas tomar consciencia de las cosas que haces y también de los consejos que les das a las personas, es probable que una persona que aconsejaste en el pasado vuelva el día de hoy para pedir tu ayuda nuevamente, procura ser objetivo ante la situación que te va a relatar.

Leo (23 julio-22 agosto)

Volver a creer en el amor es algo que a muchas personas les puede costar, ya que no se trata de un paso fácil para los que han estado decepcionados de esta parte de la vida.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Hoy tienes que comenzar a pensar en los cambios que quieres generar en tu hogar, no puedes mantener las cosas siempre de la misma forma, necesitas reorganizar tu espacio y arreglar los desperfectos que encuentres, recuerda que cuando algo no funciona atrae a que otras cosas dejen de funcionar también.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si estás pasando por un quiebre amoroso, es momento de cambiar de actitud y ver las cosas por el lado positivo, es probable que las cosas ya no anduviesen bien con esa persona y solo se estaban haciendo daño, siempre quedarán los recuerdos, conserva los positivos y aprende de los negativos.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Has tenido una buena conexión con alguien que ha aparecido en tu vida dentro de este último tiempo, prueba invitarle a una cita el día de hoy, pero procura que sea algo informal, puede ser un café en un lugar agradable o ir por unos tragos por la noche, recibirás una buena respuesta.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

El amor necesita volver a un momento del pasado, ese momento cuando decidieron estar junto y comprometerse en una relación, es muy probable que estén teniendo problemas y han olvidado las promesas que se hicieron mutuamente, por lo que siempre es bueno volver a esos bellos recuerdos y traerlos al presente.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si estás buscando un lugar de trabajo, entonces debes buscar con mayor disposición a empezar desde una posición un poco más baja, es probable que no encuentres algo a la altura de lo que buscas actualmente, pero no desesperes porque podrías ir subiendo rápidamente en un lugar nuevo si bajas un poco tus expectativas.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Los solteros tendrán una jornada un tanto complicada, ya que si han conocido a alguien hace poco, es probable que hoy eso ya no vaya más, no será la última persona que llegará a tu vida, no te preocupes.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tienes la opción de conocer a alguien nuevo el día de hoy, por lo no debes mostrar inseguridad al enfrentarle, debes intentar de mostrar todo lo contrario, no le des una opinión errada de ti.

Comienzas a dejar de avanzar en tu carrera profesional, por lo que tienes que salir de este pantano en el que te encuentras.

La frase del día:

“No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, AÚN HAY FUEGO EN TU ALMA, AÚN HAY VIDA EN TUS SUEÑOS”

Mario Benedetti [nota_relacionada id=1263867]

Por Redacción Digital El Heraldo de México

eadp

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?