Nandi Bushell: Con el beat de la alegría por la música y la batería

Dos coletas, un vestido blanco de encaje y un collar de múltiples y vivos colores envuelven la ternura de Nandi Bushell, una pequeña que bajo la dulzura de su sonrisa resguarda un explosivo, poderoso e indómito talento: la música.

[nota_relacionada id=1251412]

A sus 10 años ha mostrado su excelencia en la batería y, pese a la distancia generada por la pandemia de COVID-19, sus interpretaciones han dado la vuelta al mundo y hasta los músicos más afamados aplauden su potencial.

¿Quién podría imaginar que en plena cuarentena Nadi estaría más cerca de sus bateristas favoritos, que algunos le escribirían palabras de admiración, otros le regalarían instrumentos personales o hasta le escribirían canciones?

Todo eso se ha hecho realidad en este 2020, gracias a los videos que sus papás postran en las redes sociales de la pequeña que se ha convertido en una de las más grandes revelaciones musicales del mundo.

Foto: Especial

La chiquita de 10 años nació en Durban, Sudáfrica y se autonombra como “británica-zulu”. A los cinco años de edad empezó a voltear cacerolas para hacer tambores, inspirada por Ringo Starr, baterista de The Beatles y allí comenzó la historia. Sus padres le compraron una pequeña batería y apoyaron el apasionado talento que requería de inducción técnica para desarrollarse.

Compartieron sus videos y cada vez más músicos se asombraron con el talento de Nandi. Felea de los Red Hot Chili Peppers y Serj Tank de System of a Down han compartido sus videos pero fue Lenny Kravitz el primero que la invitó a tocar con él en un concierto en Londres, tras ver su manera de tocar la batería en Are you gonna go my way y Fly away.

Foto: Especial

Nandi se sumó al movimiento #BlackLivesMatter al manifestarse se la mejor forma que pudo y tocó Guerrilla Radio de Rage Against the Machine; al ver el video, Tom Morello, guitarrista de esta banda, le envió una de sus guitarras “porque rockeas increíble y ver a alguien tan joven hacerlo así me inspira y me da muchas esperanzas en el futuro”, le escribió.

En junio hizo un cover de la canción Hysteria de Muse y cuando el baterista Dominic Howard la vio en Instagram no solo aplaudió su talento, también confesó que al verla se dio cuenta de que debe estudiar y mejorar su técnica, pero en agosto la intrépida pequeña confesó en redes sociales:

“¡Mi sueño es un día tocar con Dave Grohl, Taylor Hawkins y todos los Foo Fighters! Señor Grohl: me encantaría tener un duelo de batería con usted. Me fascina Everlong es de verdad difícil de tocar porque va muy rápida, pero justo por eso será mucho más divertido”, externó. Foto: Especial

Ghorl aceptó el reto: “No la he tocado hace muchísimo tiempo pero gracias por la inspiración. He visto todos tus videos y estoy muy honrado porque has tocado muchas de mis canciones pero además ¡lo haz hecho a la perfección!”, le dijo el músico estadounidense y en reconocimiento le escribió una canción.

“Porque todo súper héroe necesita su propia canción”, le dijo el ex baterista de Nirvana y lider de la banda Foo Fighters en un video, antes de compartir este más reciente éxito.

Entre asombro y talento, Nandi sigue creciendo en casa entre el ritmo de sus canciones favoritas y su próximo reto es interpretar alguna canción con The Red Hot Chili Peppers.

Foto: Especial

EN NÚMEROS

Lleva cinco años dedicada a la música

EL DATO

Ya empieza a componer

El 17 de enero de este año Nadi subió a su canal de YouTube su primera canción. No es solo la primera pieza que compone, además en ella aparece tocando todos los instrumentos: guitarra, batería y bajo pero también canta.

Foto: Especial

[nota_relacionada id=1250764]

Por Katya López Cedillo

eadp

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?