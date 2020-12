¿Microsoft también comprará SEGA? El rumor crece en redes sociales

Apenas este lunes Microsoft dio un golpe sobre la mesa al anunciar la compra de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda Softworks, desarrolladora de títulos como Doom, Wolfenstein, Elder Scrolls, Dishonored y Fallout.

Esto supondría que dichos videojuegos llegarían primero -y quizás exclusivamente- a las nuevas consolas Xbox Series X y Xbox Series S.

Luego de que Microsoft anunciara la millonaria compra de Bethesda y de sus 'hermanas' como id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios, las reacciones de los usuarios de PlayStation se pronunciaron al respecto.

Y es que en redes sociales los gamers que tienen PlayStation comenzaron a pedirle a Sony que opacará la transacción de su rival. La propuesta fue que la empresa comprara a Konami y así revivir títulos entrañables como Castlevania, Silent Hill, Metal Gear o Contra. Una jugada que sería buena, pero poco probable.

https://twitter.com/byBeli_ESP/status/1308041008651931654

[nota_relacionada id=1250592]

¿Microsoft contraatacará?

Sin embargo, Microsoft podría imponerse de nuevo y añadir más desarolladoras a su lista de ya 23 estudios creativos.

En redes sociales comenzó a sonar fuerte el rumor de que la compañía estaría cerca de anunciar un nuevo 'fichaje' y sumar a sus filas a la empresa propietaria del erizo azul más famoso del mundo.

https://twitter.com/fervid_comic_tv/status/1308511315313524741

[nota_relacionada id=1251496]

Así como lo lees. Se dice que Microsoft daría a conocer este miércoles 23 de septiembre la compra de SEGA, un estudio de videojuegos creado en Hawái que entre su repertorio cuenta con títulos como Sonic, la saga Yakuza, Football Manager o Humankind, por mencionar algunos.

¿Pero de dónde surge este rumor? Resulta que en la cuenta oficial de Twitter de SEGA publicó hace unos días una fotografía de su gerente de ventas formando una X con los brazos.

La imagen es acompañada por el mensaje "¡Oh, no, todavía no puedo publicarlo! ¡Todavía no!".

https://twitter.com/SEGA_OFFICIAL/status/1306793837025619968

¿Qué opinas? ¿Crees que pronto se oficialice la llegada de SEGA a las filas de Microsoft? ¿Qué piensas que hará Sony al respecto?

[nota_relacionada id=1248606]

Por Redacción Digital El Heraldo de México | OVH

¡No te pierdas Heek, nuestro programa de Tecnología!

https://youtu.be/Om9g10uEgwE