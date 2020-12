Hombre adoptó tres gatos, pero terminó teniendo 124 viviendo con él

Un hombre decidió darle refugio a tres gatos que encontró en la calle; sin embargo, la situación se salió de su control y terminó por tener a 124 mininos.

El departamento en el que vivía el sujeto tiene una dimensión de 30 metros cuadrados, por lo que cada 25 centímetros estaban ocupados por algún felino.

De acuerdo con los medios locales, los animales que el sujeto habría ayudado no estaban esterilizados, por lo que una de ellos se embarazó. La situación se fue complicando cuando en la casa ya había 17 más.

[nota_relacionada id=1250614]

Cuando el casero se dio cuenta de que las mascotas se habían multiplicado aún más, decidió sacar a su inquilino del domicilio y llamó a un refugio de animales llamado SPAMA Safor, el cual se encuentra en Gandía, España.

El dueño del inmueble pensaba que eran aproximadamente 90 gatos los que había en el lugar, pero cuando los representantes de la asociación los contaron descubrieron que eran 124.

No han visto la luz del sol y no han recibido ninguna atención veterinaria, ni desparasitación alguna desde que nacieron, aunque no hayan pasado hambre". SPAMA Safor