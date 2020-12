Conoce todos los nominados a los Billboard Music Award 2020: FOTOS

El programa The Today Show fue el lugar para dar a conocer a los nominados de este año. Así mismo, se anunció que Kelly Clarkson será la presentadora del evento que será transmitido por la NBC el próximo 14 de octubre.

https://www.instagram.com/p/CFcrm3mg7lj/?utm_source=ig_web_copy_link

Garth Brooks recibirá el premio al icono de este año. Los nominados a los BBMAS (Billboard Music Award) están basados en un periodo de elegibilidad que corresponde de marzo de 2019 a marzo de 2020. La entrega estaba prevista para realizarse el 29 de abril pero debido a la pandemia por el coronavirus (Covid-19) tuvo que ser reprogramada.

Cabe resaltar que los nominados reciben este privilegio debido a varios aspectos de su carrera que corresponden a música, ventas de álbumes, canciones digitales, giras y participación en las redes sociales.

Los nominados a los BBMAS 2020

Sin lugar a dudas, los últimos dos años han sido de gran importancia para artistas emergentes, pero también la vieja guardia ha demostrado que se pueden adaptar a los tiempo.

https://www.instagram.com/p/CD4JlfKJbUh/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Por eso no es de extrañar que Post Malone lidere las nominaciones, entre las que destaca a mejor artista, mejor artista masculino y a álbum del año por su disco “Hollywood’s Bleeding”.

Billie Eilish, por su parte, también se colocó como una de las artistas más reconocidas de los últimos meses. Tan fuerte su nominación a mejor artista femenina, confirma su valía al disputar el álbum del año con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

https://www.instagram.com/p/CFcPh47H2x9/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Algunas glorias de los años 60 siguen estando activas y con ganas de seguir entregándose a la música, es por eso que The Rolling Stones y Elton John se sitúan en la categoría de mejor artista de gira.

La entrega de este prestigioso premio se realiza desde el año de 1990 por lo que este 2020 se estará celebrando el 30 aniversario.

https://www.instagram.com/p/CFcPpXmHrVO/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

POR REDACCIÓN DIGITAL EL HERALDO DE MÉXICO

rcb