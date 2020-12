Según experto estas son las 3 claves para frenar los contagios por COVID-19

José Luis Jiménez, un experto en química ambiental, advirtió que “la enfermedad COVID-19 también se puede propagar a través de los sistemas de ventilación”. Las duras observaciones provienen del liderazgo de Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado Boulder.

Y de acuerdo con Jiménez, quien se dedica al estudio de partículas en suspensión, investigación atmosférica, instrumentación, desarrollo de aerosoles y nubes, atmósfera planetaria, trazas de gases y radicales, mencionó el trabajo presentado por el Instituto de Investigación Cooperativa de Ciencias Ambientales (Cires) menciona que mantener a todos en casa el mayor tiempo posible, la forma más efectiva de detener la infección por COVID-19.

En entrevista para el portal Infobae este proyecto contempló 3 pilares básicos y extremadamente importantes: Primero, permanecer al aire libre, es decir, permanecer al aire libre el mayor tiempo posible. Trate de evitar su uso en espacios reducidos o ambientes mal ventilados durante el período de tiempo.

En segundo lugar, incluso en nuestros parques, use siempre máscaras o barbillas de fabricación propia. El experto y su equipo explicaron el alcance de este nuevo e impactante descubrimiento, "el COVID-19 se propaga a través de aerosoles a través de las partículas suspendidas en el aire, los sistemas de ventilación sin filtros son suficientes y es 20 veces más seguro en exteriores que en interiores".

"Debe comprender que la distancia por sí sola no puede funcionar en interiores. Es muy útil, te ayuda mucho y debes mantenerlo. Pero esto no es suficiente. No estamos seguros solo por la distancia o simplemente por la distancia, con máscaras y lavándonos las manos, tampoco estamos seguros, reducimos el riesgo, Para reducir aún más el riesgo, tendrá que hacer algo al aire libre, aumentar la ventilación y hacer más", declaró Jiménez.