¿Qué significan los puntos verdes y naranjas que aparecen en tu iPhone o iPad?

Apenas la semana pasada, Apple nos sorprendió con el anuncio de los nuevos Apple Watch y iPad (ambos con dos versiones diferentes), aunque del iPhone 12, no nos dijo nada.

Sin embargo, la compañía de Cupertino logró compensar un poco la ausencia de información del nuevo móvil de Apple tras liberar la nueva actualización de los sistemas operativos para iPhone (iOS 14) y para iPad (iPadOS 14).

Si cuentas con alguno de estos dos dispositivos te habrás dado cuenta que entre las muchas mejoras destacan las llamadas que ya no ocupan toda la pantalla o que -por ejemplo- Siri ya no cubre tampoco todo tu dispositivo cuando la activas por comando de voz.

Sin embargo, algo que los usuarios de iPad seguro añoran de los de iPhone al recibir la actualización del sistema operativo es que en los teléfonos móviles ahora podemos acomodar nuestras pantallas de inicio al gusto, tanto con iconos de apps como con widgets.

¿Puntos de colores en la pantalla?

Sin embargo, algo que comparten ambos dispositivos en las actualizaciones del sistema operativo son los puntos que aparecen la parte superior, los cuales forman parte de la intención que tiene Apple de proteger en exceso la privacidad de los usuarios.

¿Cómo que cuáles puntos? ¿Acaso no lo habías notado al utilizar tu iPhone o iPad? Si además de estos dispositivos tienes una Mac, seguro sabes a qué nos referimos, pero si no, no te preocupes, te explicamos de qué se trata.

Punto naranja

Si al utilizar una aplicación en tu teléfono o tableta notas que aparece en la parte superior de tu pantalla un punto naranja, significa que una aplicación de tu iPhone o iPad está utlizando el micrófono.

En el ejemplo anterior podrás notar cómo está activado el punto naranja arriba ya que además de utilizar WhatsApp, estaba en curso una llamada.

Punto verde

Si notas que en la parte superior de la pantalla de tu iPhone o iPad aparece un puntito verde, esto significa que hay una aplicación utilizando la cámara de tu dispositivo.

Como podrás apreciar, en la pantalla superior del ejemplo anterior el punto es verde porque estamos utilizando una aplicación de realidad aumentada (Pokémon GO!) y para ello es necesario activar la cámara de nuestro dispositivo.

¿Qué pasa si no estoy usando apps y aparecen los puntos?

Como te contábamos Apple está casi obsesionado con la privacidad de sus consumidores por lo que avisa en los dispositivos cuando una aplicación utiliza la cámara o el micrófono (situación que ya ocurría en el caso de las computadoras Mac).

Sin embargo, si no estás utilizando alguna aplicación y notas que hay un punto naranja o verde, debes ir inmediato al Centro de Control de tu iPhone o iPad para verificar qué app está usándolos en segundo plano, pues aunque muchas veces le damos permiso a las aplicaciones para acceder a ellos, en otros casos podría haber espionaje.

https://twitter.com/jezbj/status/1307447470377623553

Por Redacción Digital El Heraldo de México

