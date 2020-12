Conoce tu Horóscopo para este martes 22 de septiembre de 2020

Ya casi llega el equinoccio de otoño y con ello un cambio de energía para todos los signos del zodiaco. Estamos en los últimos días de Virgo y para transitar a Libra, tenemos que saber que pasamos de Tierra a Aire.

La energía de Aire que trae Libra es muy distinto a Virgo. Libra es el séptimo signo del zodiaco que simboliza el equilibrio y la armonía, razón por la cual las tempestades generadas por algunos astros hacia algunos signos en particular, están por menguar. Averigua si tu signo está entre ellos.

Aries (21 marzo-20 abril)

La solución para frenar lo que te está pasando es saber que en algún momento, tendrás que defraudar a alguien. Tú no quieres esto, pero es momento de que aceptes las cosas como son. No eres monedita de oro, Aries. Es momento de tomar la decisión que mejor te convenga. Es momento de pelear contra lo que creas injusto.

https://www.instagram.com/p/CFZdCmzJO8Z/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tu intención ahora es estar al 100% en lo que sabes que te mereces. Aunque el futuro sea incierto, esta semana es momento de pensar en èl para empezar a visualizar la verdad que tanto tiempo llevas queriendo conseguir.

https://www.instagram.com/p/CFZcbqLIoHC/?utm_source=ig_web_copy_link

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Este día trata de cambiarte el chip y pensar todo en positivo. De verdad, Géminis, no tienes idea de cuánto te va a ayudar. Esta semana sentirás que eres tú el que necesita más amor, ¡Déjate querer, pero sobre todo, déjate llevar!

https://www.instagram.com/p/CFZo2LSAEMk/?utm_source=ig_web_copy_link

Cáncer (22 junio-22 julio)

Hoy tienes que ponerte las pilas de nuevo y buscar aquella oportunidad que sabes que te mereces. Nadie te regalará nada y tú lo sabes. En sí, tampoco quieres que lo hagan. No te rindas y da la batalla, pero un poco más reflexivo que antes. Es decir, no tires a matar, pero sí da un golpe a la yugular, jaja.

https://www.instagram.com/p/CFZdT5fqp94/?utm_source=ig_web_copy_link

Leo (23 julio-22 agosto)

El día de hoy recibirás noticias que te ayudarán a quitarte un graaan peso de encima, pero no te confíes, Leo. Debes intentar relajarte, respirar hondo y tomarte un tiempo para aclarar y ver qué es lo que realmente quieres. Quizá es momento de hacer algunos cambios en tus planes o de romper con los que ya tenías establecidos. Tranquilo, así es el 2020.

https://www.instagram.com/p/CFZcj4RCNw3/?utm_source=ig_web_copy_link

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

Te toca actuar con la mayor elegancia y saber expresarte y estar con la mayor honestidad posible. Con esto, más de uno se quedará helado cuando te vea y eso es lo que quieres. Hay una persona que quería aprovecharte de ti y al final, vas a darles la vuelta y darle su merecido a quien te haya dañado.

https://www.instagram.com/p/CFZpDJsMU7Q/?utm_source=ig_web_copy_link

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Cada día que pasa, se acerca más tu momento de gloria. Ve alistándote para sacarle el provecho a eso, pues ya viene tu temporada. Esta semana te involucrarás más en luchar por lo que no es justo para hacer algo justo. Saca provecho de la fuerza que tienes ahora mismo.

https://www.instagram.com/p/CFZdXsRo29m/?utm_source=ig_web_copy_link

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

No puedes evitar que el Karma la ha agarrado contra ti. Lo que debes hacer es buscar una alternativa. Si las cosas no salen bien de una forma, saldrán bien de otra, no te angusties y confía en el destino.

https://www.instagram.com/p/CFZcqXVDEyD/?utm_source=ig_web_copy_link

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Eres uno de los signos más divertidos y que sabe hacer una fiesta y no necesita mucho para pasártela bien. Disfruta mucho todo lo que tienes ahora mismo en la vida. Tienes muchas ganas de liberarte y eso es gracias a la energía de Libra .¡Aprovéchalo y date vuelo!

https://www.instagram.com/p/CFZpUS_lsa6/?utm_source=ig_web_copy_link

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Hoy te darás cuenta de que entre menos estés encima de los demás, más se van a preocupar por ti. Hoy date un espacio para que puedas ver a quién le importas verdaderamente. Aprovecha tu lado rebelde y haz de tu espacio algoacogedor.

https://www.instagram.com/p/CFZdcWKlQ80/?utm_source=ig_web_copy_link

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hoy te sentirás menos presionado que otros días y eso es porque te has permitido hacer lo que verdaderamente te dé la gana. Que se moleste quien quiera, tú no le debes explicaciones a nadie.

Esta vez no permitirás ninguna injusticia, aún cuando la persona de quien dudabas que las cometía te caiga bien. Esta vez marcarás un límite que será difícil de romper.

https://www.instagram.com/p/CFZc2hjFplS/?utm_source=ig_web_copy_link

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Has tratado de ayudar a una persona, pero parece que esa persona no se quiere a sí misma, así que en este momento te da igual lo que haga o deje de hacer. Esta semana atacarás a los que creas que quieren pisotear a los demás. ¡Aguas! No te precipites, pero tampoco dejes que se pasen de listos.

https://www.instagram.com/p/CFZp8IOj6Pl/?utm_source=ig_web_copy_link [nota_relacionada id=1227180]

Por Redacción Digital El Heraldo de México

lctl