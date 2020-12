Conoce tu horóscopo del lunes 21 de septiembre de 2020

Ya pasaron las fiestas de septiembre y ahora queda volver a la calma ¡Y los astros lo saben! Por eso te invitamos a empezar la semana con el pie derecho y conocer lo que los planetas tienen preparado para ti.

Vienen grandes cambios y con ello grandes responsabilidades, así que mejor entérate qué hay que hacer o dejar de hacer para que te sientas mejor y tu camino se abra a la buena fortuna este lunes 21 de septiembre.

Aries (21 marzo-20 abril)

Te sientes atrapado en un bucle. Sólo repites las mismas conductas y por ende, obtienes los mismos resultados. Llevas luchando todo el año para poder liberarte y sentir que eres tú mismo, pero aún no lo has logrado. Recuerda que todas esas cargas eres tú quien las pone, trata de relajarte.

https://www.instagram.com/p/CFXNF0EppTy/?utm_source=ig_web_copy_link

Tauro (21 abril-21 mayo)

¡DEEEECIDIDOO! Esta semana es hora de ponerse las pilas y dejar que la negatividad quede a un lado para esta temporada. Te esperan cosas buenas y lo sabes, Tauro. De hecho tienes la sensación de que algo bueno está por llegar. El día de hoy probablemente tengas que decir que no a muchas cosas, pero no te angusties, pues es por una buena causa.

https://www.instagram.com/p/CFXNbenoex_/?utm_source=ig_web_copy_link

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Después de todo lo que has sufrido este año, parece que has encontrado la calma y tu lugar en tu vida. Ya te has empezado a acostumbrar a los cambios, pero la verdad llevas semanas demasiado tranquilo, Géminis. Sientes como si algo estuviera a punto de llegar a desajustarte de nuevo. Tómalo con calma y ajusta esos pensamientos negativos, porque no sabes cuándo puedes llegar a dominar tu mente.

https://www.instagram.com/p/CFXNiAkA_9e/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Cáncer (22 junio-22 julio)

Te sientes algo estancado en tu vida. Estás harto de tu rutina, sobre todo en terreno laboral, que últimamente es el que más te importa. No te estreses, Cáncer. Recuerda que todo tiene solución, menos la muerte, aunque no lo creas. Trata de relajarte para que pienses con mayor claridad.

https://www.instagram.com/p/CFXNpAiqhMk/?utm_source=ig_web_copy_link

Leo (23 julio-22 agosto)

Lo que hay ahora mismo en tu cabeza es un caos, Leo. Estás esperando a que las cosas sucedan y eso de esperar, la verdad es que te da bastante pereza. Por un lado , sientes que tienes mucho por hacer y por otro, que todo suceda cuanto antes. ¡Paciencia, Leo! La paciencia es una gran virtud.

https://www.instagram.com/p/CFXNy7_C5E2/?utm_source=ig_web_copy_link

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Te has estado dando cuenta de varias cosas. Ahora más que nunca te das cuenta de la maldad que tienen varias personas que te dijeron podrías confiar en ellas ciegamente. Estás rodeado de personas falsas y no dejarás que nadie se salga con la suya o por lo menos que no salgan limpios de batalla.

https://www.instagram.com/p/CFXN8tbsEA7/?utm_source=ig_web_copy_link

Libra (23 septiembre-22 octubre)

¡Esta es tu semana de reinado, Libra! El miércoles empieza tu reinado, por lo que procura cerrar con broche de oro estos tiempos difíciles. El tiempo pasa volando y ahora te toca llevar a ti la corona para brillar como nunca antes. Es momento de ser libre, coquetear, brillar y completar esos planes que tenías a medias.

https://www.instagram.com/p/CFXODVCoQUt/?utm_source=ig_web_copy_link

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Cuando parece que todo iba bien y que habías encontrado tu camino, todo empieza a entorpecerse. Esto ya está colmando tu paciencia y agotando tu energía. Todo pasa por algo y lo sabes, Escorpión. Recuerda que si las cosas no salen bien a la primera, seguramente es porque viene algo mejor.

https://www.instagram.com/p/CFXOLdEjFer/?utm_source=ig_web_copy_link

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

La madurez y el aprendizaje ha llegado a ti, Sagitario. Al punto de que lo que podría ser una auténtica desgracia para ti, ahora es tu oportunidad para crecer. Te acaban de dar una noticia que podría ser mala, pero tú lo estar tratando de convertir en algo positivo. ¡Justo eso es lo que hay que hacer de aquí para adelante en tu vida!

https://www.instagram.com/p/CFXOQ3QFAc9/?utm_source=ig_web_copy_link

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Has llegado a un punto donde necesitas más atención de los demás y estás haciendo cosas que no van muy bien contigo para conseguirla. A pesar de que lo niegues, sabes que en el fondo necesitas llamar la atención de alguien más para sentirte tomado en cuenta. El día de hoy te darás cuenta de que no merece la pena cambiar tu forma de ser por esa persona.

https://www.instagram.com/p/CFXOfbVF-8f/?utm_source=ig_web_copy_link

Acuario (22 enero-21 febrero)

"¡Y soy Rebelde, cuando no sigo a los demás, y soy rebelde!" Es quizá la estrofa que mejor describe este momento de tu vida, Acuario. Aunque es cierto que no la has dejado formalmente del todo, hoy vuelve a ti con más fuerza que nunca. Estás cansado de que la gente hable de ti sin tener motivos, así que ahora vas a dárselos para que lo hagan con provecho.

https://www.instagram.com/p/CFXOuxwlJ3O/?utm_source=ig_web_copy_link

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Ya no tienes la ilusión de muchas cosas y sientes que esta vez no es culpa tuya. Hay una persona que ni picha, ni cacha ni deja batear y esto te está cansando. Y es justo esta la razón que te ha robado la poca esperanza que te quedaba. La falta de interés ha hecho que te pongas las gafas de realidad con más aumento que nunca. Bien hecho, pero no pierdas la esperanza por completo, recuerda que en la vida no sólo hay blanco o negro, sino los matices que son lo que la hacen bella.

https://www.instagram.com/p/CFXO0qTDMXo/?utm_source=ig_web_copy_link

FRASE DEL DÍA:

“Feliz el que reconoce a tiempo que sus deseos no van de acuerdo con sus facultades.” GOETHE

[nota_relacionada id=1249207]

POR REDACCIÓN DIGITAL EL HERALDO DE MÉXICO

lctl

Escucha y descarga todos los episodios de ‘¿Qué fue de…?’

HARD