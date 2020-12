VIDEO: Delfines se toman de la aleta al nadar para no separarse

Brian Kirby, un técnico de la Oficina Australiana de Meteorología, grabó con su teléfono celular el momento en el que dos delfines nadaban en el mar mientras estaban sujetos de las aletas.

Este momento se registró cerca de una costa en Gladstone, Australia, justo unos momentos de que los animales fueran vistos en manada cerca del barco en el que el funcionario iba junto a su equipo de trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=aPUxo7Ph7i0&feature=emb_title

El momento fue registrado por casualidad, debido a que Brian solamente quería captar a los mamíferos que nadaban a unos metros de él y no vio ninguno de los videos sino hasta que llegó a casa.

Sin que nadie se percatara de ello, aunque Kirby estaba grabando, uno de los de delfines acercó su aleta a otro, como un símil al momento en el que dos personas se toman de las manos.

"Fue simplemente bonito de ver. En ese momento no me di cuenta de que los delfines se estaban "cogiendo" de las aletas. Sólo me percaté cuando llegué a casa y pude revisar con tranquilidad todas mis fotos y vídeos".