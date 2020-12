¡No te aflijas! Conoce tu HORÓSCOPO de este JUEVES 10 de DICIEMBRE 2020

Neptuno y Piscis se caracterizan por ver el inconsciente colectivo, la sensibilidad de una época. O el imaginario que compartimos con las demás. Tienen que ver con sueños, ilusiones y anhelos que dan impulso, de forma sigilosa, a los tsunamis emocionales de un contexto.

Hoy todo el Zodiaco andará nostálgico y con anhelo del pasado, de las costumbres que ahora la pandemia ha truncado. Afortunadamente, no todos lo toman igual y cada signo sacará su mejor arma para combatir el aburrimiento del confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19

Aries (21 marzo-20 abril)

Recibirás una muy buena noticia con algo del trabajo, pues aunque no ha sido el mejor año para tus finanzas, sin duda algo se resolverá esta semana, Aries. Podrías estar mucho peor, porque no has conseguido todo lo que a ti te gustaría, pero relájate una llamada podría traerte una sorpresa.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Hoy llegará una oportunidad muy buena a tu vida, que tienes que saber aprovechar. No tengas miedo y actúa. Es tu momento. Lo que más odias ahora es que te digan que te dejes llevar. Quizá no necesitas eso, sino más bien enfrentarte a tus miedos.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Hoy trabajarás al máximo en la confianza que te tienes a ti mismo. Ahora que Neptuno acaba de entrar a Piscis, debes cuidarte física y mentalmente. No te compares con los demás, porque ese es el camino más fácil para averiar tu autoestima. Aprovecha el día y tómate las cosas con calma.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Hoy querrás gastar impulsivamente para tratar de llenar un vacío que hay en tu vida. Es momento de ser honesto contigo mismo y evaluar si realmente necesitas gastar tu dinero en ése capricho tan inútil. ¡Ánimo, ya vienen cosas mejores!

Leo (23 julio-22 agosto)

Hoy sabrás que lo que realmente necesitas ahora es un cambio. Tú mismo te has convencido de que estabas bien tal y como estabas , dispuesto a disfrutar del presente. Ahora sabes que necesitas cambiar el rumbo de tu vida y el inicio de año puede ser el pretexto perfecto para quitarte eso que tanto te gusta.

¡Cuidado si los dejas en visto!. Foto: Instagram

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás en plan: Primero yo, después yo y al último yo. No te apetece tanto ver a tu bolita de amigos, como antes, porque ahorita tu amor propio es prioridad. Ver por ti está bien, pero ten cuidado, pues tu actitud rebelde puede dañar a alguien que te importa de verdad.



Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hay unas personas a las que no has visto en mucho tiempo y las echas mucho de menos. No te olvides de ellas. Son muy importantes para ti, pero eres consciente de que todo esto ha hecho que se distancien.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No te centres ahora en agradar a los demás, Escorpio, céntrate más en ti mismo. Todas esas ideas que tienes en mente, tienen que ir saliendo poco a poco como sea.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Tienes muuucha energía acumulada y la tienes que sacar como sea. Lo ideal es que hoy aproveches y busques una manera no tóxica de soltar todo eso. Necesitas salir a la calle, hacer deporte, respirar aire puro. Quizá ahora no se puede hacer todo esto, pero ya verás que encuentras la manera de hacerlo, Sagi.

¿Por qué no son unos signos normales?. Foto: Instagram

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

No permitas que los errores de los demás te hagan cuestionar lo que vales, sobre todo, en el terreno profesional. Hay gente inepta e inútil que no hace las cosas bien y luego quiere que los demás carguen con ello. No caigas en sus tretas y mantente firme, querido Capri.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Eres muy independiente para la mayoría de las cosas, pero para temas más profundos, necesitas un poquito de aprobación. Esta semana sentirás que le debes agradecimiento a alguien de tu familia o de tus amigos más cercanos todo el apoyo que te han dado.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

¡Alto ahí, Piscis! Es momento para dejar de huir de tus responsabilidades y menos en un momento tan crucial como es ahora. Tienes que intentar mantenerte conectado todo lo posible con ellas. Sé paciente, aunque te nazca mandarlo todo al Diablo.

Frase del día:

“No es la fuerza del cuerpo lo que cuenta, sino la fuerza del espíritu.”