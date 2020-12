"EU tiene un acuerdo con la ‘Federación Galáctica’ para ocultar vida extraterrestre", asegura exmilitar israelí

Según las recientes declaraciones del exjefe del programa espacial de Israel y es general en retiro Haim Eshed, el gobierno de Estados Unidos habría firmado un acuerdo con grupos de extraterrestres, con el fin de que no se hagan públicos los experimentos que realizan en el planeta así como para ocultar su existencia hasta que la humanidad esté lista para aceptarlos, señaló el exmilitar para el periódico local Yediot Aharonot

Según el general en retiro, quien dirigió la unidad espacial del Ministerio de Defensa israelí a lo largo de casi 30 años, "los extraterrestres han pedido no anunciar que están aquí, porque la humanidad aún no está lista", para una noticia así, comento en esta controvertida entrevista.

Eshed no especificó en qué administración estadounidense se alcanzó el supuesto pacto, sin embargo, comentó que el presidente saliente Donald Trump "estuvo a punto de revelar" su existencia, pero durante su mandato "los extraterrestres de la Federación Galáctica" todavía estaban esperando a que la humanidad se calmara y se volviera “comprensiva" para evitar que se produjera una "histeria colectiva".

Prensa especula locura de Eshed

Debido a estas declaraciones y a sus 87 años de edad, la prensa local ha especulado que el exmilitar en retiro podría haberse vuelto loco, pues también aseguró que en las profundidades de Marte existe una base subterránea secreta que alberga a representantes de la supuesta alianza alienígena y astronautas estadounidenses.

Sobre la revelación de su existencia al mundo, el general israelí señaló que “(los extraterrestres) han estado esperando que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que generalmente entendamos lo que es el espacio y las naves espaciales”.

Pese a estas declaraciones Haim Eshed, no brindó más detalles sobre los términos del supuesto acuerdo interplanetario, la naturaleza de los experimentos o qué debería cambiar exactamente para evitar la "histeria" masiva temida por los extraterrestres.

Finalmente indicó estar seguro de lo que dice y no tener temor por alguna represalia al respecto. "Si se me hubiera ocurrido decir hace cinco años lo que digo hoy, me habrían hospitalizado".