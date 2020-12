Estas son las MEJORES SERIES de este 2020, según The New York Times

En un par de semanas nos estaremos despidiendo de este tormentoso y atípico 2020 por lo que varias personas se cuestionaron cuáles fueron las mejores temporadas en estos tiempos de pandemia.

Para resolver cualquier tipo de dudas, los especialistas del periódico The New York Times publicaron la lista de las mejores series y documentales del año que se vio marcado por la pandemia del nuevo coronavirus.

En la prestigiosa lista aparecen producciones originales de Netflix y HBO; hasta el momento ninguna de Disney Plus figura entre las mejores del presente año.

La lista de las mejores...

En la lista difundida por The New York Times aparecen producciones como "Better Call Saul", "Normal People", "Better things", "Mrs. America", "Oficina de infiltrados", "Kingdom", "Temple" y "My Brilliant Friend".

En la publicación, el periódico de Estados Unidos señaló que el ramo de la producción de series y documentales también se vio afectado por la pandemia que enfrenta el mundo por lo que el ranking sufrió algunas modificaciones.