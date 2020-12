Déjate sorprender por tu HORÓSCOPO de este lunes 7 de DICIEMBRE del 2020

Ya es Diciembre y el cuerpo poco a poco lo sabe. Ya uno empieza a mover el piecito al ritmo de las canciones navideñas y el olor a ponche está cada vez más presente, pero con el frío , viene la nostalgia, la melancolía, el recuento de los daños y de los propósitos postergados o alcanzados.

Pero, ¿Qué nos dejó el 2020, qué planes hay para el 2021? Eso depende mucho de tu signo zodiacal y más vale que te enteres de los mensajes que los astros han escrito para ti en estos tiempos invernales, de festividad, pero también de mucha planificación. Apresúrate a ver cuáles son los pronósticos de tu salud, dinero o amor el día de hoy de acuerdo a tu horóscopo.

Aries (21 marzo-20 abril)

El nivel de energía que hay en tu cuerpo sólo denota lo cansado que te sientes constantemente, Aries. No estás descansando lo suficiente y tienes tantas cosas en mente, que has descuidado tu salud. ¡Cuídate, Aries! No son tiempos para pensar en un hospital.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Hoy es un buen momento para empezar con el pie derecho y compartas tus miedos, dudas e inseguridades si te place hacerlo con los demás. A veces, en tu mente crees que eres el único que pasa por eso, pero en realidad no, así que bájale 2 rayas a tu intensidad.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Empiezas la semana con toda la actitud y directito a darle una segunda oportunidad a algo, aunque eso signifique enfrentarte a lo desconocido de lleno, Géminis. Llevas mucho tiempo con un gran arrepentimiento por algo a lo que le dijiste ‘No’ sin premeditar siquiera. Siempre puedes corregir ése rumbo, Géminis.

Cáncer (22 junio-22 julio)

¡Cuidado, Cáncer! Hoy es mejor quedarse con lo bueno conocido que lo malo por conocer. Está bien que te estés atreviendo a hacer cosas nuevas,, pero por tu salud, lo mejor ahora es disfrutar del momento. Ya habrá tiempo de hacer y deshacer en comunidad. Aprovecha estos tiempos para la instrospección.

Leo (23 julio-22 agosto)

Te estás esforzando muchísimo por hacerle creer al mundo que tienes todo bajo control y que te sientes más feliz y optimista que nunca, cuando en realidad lo que necesitas ahora es una dosis de atención y cariño, pero no quieres reconocer que te sientes solito. ¡Habla, Leo HA-BLA!

Estos son los signos más testarudos, ¡JA!. Foto: Instagram

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Te encuentras muy concentrado en ti mismo, Virgo. Estás encaminando tus proyectos y cosas para luchar por lo que te mereces. Has pasado momentos muy difíciles y no quieres comenzar el 2021 tirado al drama. Por eso has decidido cuidarte por ti mismo, sin esperar a que nadie más lo haga.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Lo que sientes que te vendría muy bien es una nueva aventura, Libra. Sientes que estás estancado en tu vida y te castigas mucho pensando en que no eres lo suficientemente productivo, pero relájate. Se hace lo que se puede y ya está por terminarse el año.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Estás tan encerrado en tu trabajo y en tus prioridades, que casi has olvidado que hay otras cosas que también son muy importantes, Escorpio. Aprovecha esta época para volver a conectarte con tu pareja, familia o contigo mismo.

Hasta los memes saben que estos signos requieren terapia. Foto: Instagram

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Hoy volverás a sentir como recuperas tu esencia, Sagi. En días pasados, te has sentido muy perdido y hasta más negativo de la cuenta, pero ahora, te estás dando cuenta de que no merece la pena que pierdas tanto tiempo en eso.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Ya estamos en la recta final del 2020 y sientes que has acumulado demasiado en tu interior. Es muy normal que sientas agotamiento como si los días se hicieran cada día más pesados. Ahora mismo sientes que todo es inmenso, pero pronto tendrás tiempo para desconectar.



No los subestimen. Foto: Instagram

Acuario (22 enero-21 febrero)

A ver, a ver, no descartes a la primera todas las oportunidades que se te aparecen. No todas son malas, siempre y cuando actúes con la cabeza y tengas en cuenta que “Ya lo pasado, PASAAAAADOOOOOO”. No te culpes por dar una segunda oportunidad a alguien. No eres el único que lo hace, así que tranqui, Acuario. Fluye.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tú ya tienes un pie en 2021 y todavía ni acabas con decoro el 2020, Piscis. Sabes que estos días pueden ser un poco complicados para ti y prefieres ignorar un poco e ir directamente al grano. Recuerda que la reflexión es otro camino para avanzar. No la reprimas.

Frase del día:

"Un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida" (Charles Darwin)