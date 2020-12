Conductor se equivoca EN VIVO y promociona su antiguo programa, "Venga la Alegría": VIDEO

Cuando una persona trabaja en un lugar durante mucho tiempo, es normal que suelte el nombre a la menor provocación y más si se trata de un programa de televisión.

Fue el caso del conductor Carlos Quirarte quien equivoco de programa cuando estaba en la sección de cocina en "Sale el Sol", emisión para la que labora en la actualidad.

A pesar de estar acompañado por sus compañeras, ninguna quiso reparar en la pifia... bueno casi todas. La conductora Talina Fernández no pudo evitar manifestar su descontento y aunque no mencionó nada, sí lanzó una mirada fulminante que no escapó al ojo de la cámara y se virallizó de inmediato.

"Ya vieron ahorita a Carlos Feria, va a estar con nosotros en vivo aquí en Venga la Alegría", mencionó Quirarte quien actuó muy natural.

El error puede justificarse al ser un nuevo elemento, pues trabajó en la televisora del Ajusco por más de 15 años y resulta natural, que al arrojar un mensaje fuera de guión haya equivocado.