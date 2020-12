Renata y Mónica transforman tu actitud

Mónica y Renata comenzaron desde muy pequeñas a hacer ejercicio, impulsadas por un hábito familiar que les dejaron sus padres, hoy es parte de su vida. Ambas se dedican a fomentar rutinas y entrenamientos en los internautas, para tener un saludable estilo de vida y sentir tu cuerpo al 100%.

¿Cómo ayudó la aceleración digital a sus proyectos?

R: Sí fue un boom muy importante, por el hecho de que las personas estaban al final más tiempo en el celular y en redes sociales. Este año la gente se empezó a meter muchísimo más en el tema del ejercicio y a clavarse, por quedarse en casa. Y se dio cuenta que no necesitas un gimnasio para hacerlo, ese pretexto se acabó, lo logras con lo que tengas. Aceleró mucho el crecimiento de quien trabaja en plataformas digitales. También es valioso generar contenido, no importa cuál sea la razón por la que lo haces, pero publicar cierto valor a la gente cuando lo ve.

M: Ha sido muy importante ver cómo ha evolucionado para agarrarte de las ramitas que alcances: esto me funciona y esto no, y la oportunidad para aprovecharlo. La aceleración, saber aprovechar el momento y lo que está sucediendo. Si a Renata le ayudó hacer abdominales en su Instagram, o a mi para subir pasteles y que la gente vea más mi trabajo ¡adelante!

Para la gente que quiere empezar. ¿Qué es lo más importante para llevar un estilo de vida saludable?

M: Encontrar una razón y motivo para hacerlo. Al final, sea cual sea no importa, creo que todos son completamente válidos. Algo que yo también hago es, más allá de verlo como un tema físico, sentirte bien contigo mismo. En el momento en que tú te empiezas a sentir mejor, te ves en el espejo y te gusta. Automáticamente toda la energía y actitud cambia. Hacerlo por ti, porque nadie más lo va a hacer. Cuando queremos empezar algo somos súper atascados, hay que hacerlo poco a poco, proponte una meta y objetivos cortos.

R: Añadiría que te cuestiones qué tanto has cambiado y qué descubres de ti. Que, si eres más fuerte y resistente, ese este estilo de vida te ayudó a ser más paciente y comprensivo. No es solamente hacer ejercicio 45 minutos, involucra un estilo de vida y es importante autoanalizarse. Eso sería importante para mantener una motivación.

¿Cuál es su mayor caso de éxito?

M: Correr los seis maratones más importantes en mi carrera atlética, es un gran logro porque fui la mexicana más joven en hacerlo. Y lo más divertido es que fue sin planearlo, como que empezó a suceder y de repente solo me faltaba uno.

R: Los retos que han salido en esta cuarentena, tanto el de abdomen como el de full body. El hecho de ver fotos de la gente y los mensajes que me llegan después de hacerlos es increíble. Siempre digo que, con dejarles un granito de arena en un mejor estilo de vida, ya con eso me doy por bien servida.

¿En qué influye la alimentación cuando se intenta bajar de peso?

M: Es muy fácil, es cuestión de energía, si tengo más de la que gasto se va a guardar, si gasto más de la que tengo pues se elimina. Creo que esa parte química no está muy clara en la cabeza de la gente, sobre todo cuando empiezas a hacer ejercicio, te lo digo porque a mí me ha pasado. En realidad, si no tomas las decisiones correctas a la hora de comer, de nada te va a servir si tu objetivo es bajar de peso. Entonces si tu vida activa no va de la mano con una alimentación correcta, balanceado porciones adecuadas, no verás resultados.

R: Es un complemento de las dos. Más bien es un 50% alimentación y 40% ejercicio, pues te ayuda a acelerar el proceso y hace que quemes calorías. El tema de la alimentación, más que hacer una dieta es tener un balance y medirte en las porciones, es básico.

Estas dos hermanas son influencer. Foto: JDS agencia

¿Cómo definirías a tu hermana?

M: Es muy tenaz, alivianada y proactiva.

R: La describiría como de las personas más disciplinadas que conozco, se pone una meta y la logra. Una de las cosas que más le he aprendido es que no tiene competencia ni ganas de demostrarle a alguien más nada, sino que si ella quiere lo logra, porque es su pelea interna.

¿Cuál sería el mejor consejo para empezar el 2021 con toda la actitud?

R: Una parte importante es analizar la vida que has tenido. Siempre pienso que, si algo no te gusta de ti y lo puedes cambiar, ¡cámbialo! Escribir ese tipo de cosas para siempre acordarte, porque muchas veces el camino es muy largo y de repente a la mitad ya se te olvidó cuál era la razón por la que empezaste. Definir todas tus metas y objetivos que tienes, y durante todo el año regresar a ese inicio y cumplirlos.

M: Inscríbanse a nuestros retos. Tú te topas en esta situación que dices quiero cambiar esto y mejorar aquí, ¿cómo le hago? Ese es el cuestionamiento más importante que nos hacemos todos, tengamos resueltos ciertos aspectos de la vida o no. Si tu objetivo es mejorar, quieres correr y sentirte más fuerte, bajar de peso, ser proactivo, mejorar en tu trabajo y que la vida te sepa más bonito, pues que alguien te motive. Entonces, si quieren volverse fit inscríbanse a los retos, si quieren sentirse más felices sigan a gente que las haga sonreír, si quieren mejorar aspectos de su vida hablen con sus amigos y pues hagan lo que se pueda en esta temporada.

Una frase para motivar a los lectores este 2021:

R: “Cuando tus motivos sean más fuertes que tus pretextos, ese día lo vas a lograr”.

M: “La batalla es contra ti mismo”.

Logra metas

Renata tendrá un nuevo reto de abdomen en enero.

Mónica ofrece un entrenamiento de cuatro semanas para correr 5k, lanzará otro para lograr el de 7k.

Para el abdomen Renata recomienda 30 días de rutinas de 10 a 15 minutos diarios.

Los retos los puedes encontrar en sus redes:

Renata Gómez: @rengmz

Mónica Gómez: @mongomezmx