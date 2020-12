VIDEO VIRAL: ¡Cómo de que no! Gatito se niega a tomarse foto y perrito lo obliga

Las hazañas conseguidas por ciertas mascotas suelen causar revuelo en redes sociales convirtiéndose en los amos y señores de las diferentes plataformas de videos; por lo que esta ocasión no ha sido la excepción luego de que un singular perro de raza golden retriever “obliga” a su “hermano” felino a posar en la foto a la cual se negaba.

Es así que el momento en el que un minino y tres de sus “hermanos” canes debían posar para una fotografía tomada por su dueña no tardó en causar furor entres los internautas por la singular acción que estos animales protagonizan.

Tal como se puede observar en el material y a pesar de las ganas de su dueña por capturar a sus queridas mascotas en una fotografía para una bonita postal navideña, el felino del grupo se mostraba rebelde al mirar distraído hacia otro lado y no mostrar intención alguna en salir en la postal.

¡Cómo de que no!

Fue entonces que uno de los perritos lo “obligó” a ir hasta donde estaba el gatito y tomarlo de la nuca para llevarlo al centro, aunque esto no fue suficiente, pues el gatito emprendió la huida de inmediato, pero no contaba con que su “querido” hermano perro le pondría su pata sobre su lomo para que no se fuera a otro lado y su dueña pueda capturar el momento.

Tras hacerse público el momento, el video pronto se volvió viral y desató un sin número de reacciones de ternura y asombro por la actitud tanto del perro como del rebelde gato.

“Ese gato no quiso salir porque era el único que no tenía traje”, bromeó un internauta. “El perro: ‘ándale, no me vistieron así para que hagas tus tonterías“, o “esa soy yo huyendo de las fotos familiares”, fueron algunas de las reacciones que generó el simpático video.