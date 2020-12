Vanessa Coppel nos cuenta sobre "El Taller"

Hace aproximadamente 10 años, Vanessa Coppel creó El Taller, un proyecto con el que tiene como objetivo el que la gente encuentre la razón por la cual se ha distraído y desorientado de su principal propósito de vida: "que es ser verdaderos".

Impartes "El taller de Vanessa Coppel” desde hace aproximadamente 10 años, ¿cuál es el objetivo y para quién es?

El taller es una herramienta intuitiva y profundamente útil para encontrar la razón por la cual nos hemos distraído y desorientado de nuestro principal propósito de vida que es serverdaderos. Partiendo de esa premisa El Taller es para todo aquél que quiera conocerse mejor y transformarse, y no hay edad, género, raza, religión o condición social que lo impida.

¿Cómo nace tu interés por impartir este taller?

Nace desde un respeto profundo por mí y por mis hijos. Quería que crecieran abrigados por una sensación de felicidad, libertad y quietud, y con una mamá sin ruido interno, sin tantas dudas, y con una capacidad renovada para acompañarlos incondicionalmente. Quería que crecieran rodeados de amor, para eso primero tenía que amarme yo.

COMPRENSIÓN. El Taller es para

las personas que quieran conocerse

mejor y transformarse. Foto: Cortesía

En tu taller sugieres que deberíamos de ser flexibles, entusiastas, amorosos y congruentes, ¿por qué los adultos dejamos de ser así y cómo podemos regresar a serlo?

Dejamos de ser esas almas sensibles, cuando entre tanta erosión nos perdemos, nos abandonamos y pretendemos encontrar amor, aceptación, reconocimiento y respeto en otros. Dejamos la responsabilidad de atendernos y cuidarnos en las manos de alguien más a quien le asignamos el papel de rescatista y, entre juicios y opiniones, nos vamos alejando de nuestra verdadera esencia. Hay que volver a nosotros para poder encontrar quietud y silencio.

Hablas de que el problema principal es que somos seres que venimos erosionados y, por lo tanto, erosionamos a los demás, ¿cómo parar?

No nacemos erosionados, al contrario, nacemos buenas personas. Es durante el proceso de crecimiento que nos vamos topando en el camino con seres humanos lastimados que lastiman. Eso es erosión. Así es que, parar es sólo un acto de la voluntad, como cualquier otro en la vida. Decides parar y hacerlo diferente.

Dices que el EGO es el enemigo acérrimo del presente, mente disfuncional que todos tenemos, ¿cómo nos podemos librar de él?

Nadie nunca se puede deshacer de su ego, es una parte estructural nuestra, y todos, sin excepción, tenemos uno. Pero en lugar de que trabaje a favor nuestro, hemos crecido condicionados, domesticados -como decimos en El Taller- al grado de habernos fusionado con él, y convertirlo ya en nuestro peor enemigo. El problema no es únicamente ese, en realidad es que no queremos asumir la responsabilidad de educarnos en el tema y mucho menos de atenderlo. Queremos que nuestra relación con nuestro ego se resuelva de la noche a la mañana y sin intervenir. Eso suena a que lo último que queremos hacer es sanar.

Aprender a desaprender lo aprendido es la forma inteligente de proceder, ¿cómo lograrlo?

Esto se refiere a la domesticación de la que estábamos hablando anteriormente. Es que aprendemos lo que nos enseñan sin cuestionario, lo asumimos verdad y ya. Entonces, a la hora de tener que deshacernos de comportamiento erosivo, tenemos tantas justificaciones, racionalizaciones y ejemplos de por qué no deberíamos soltar la autodestrucción, que se vuelve más difícil acompañar seres humanos a desaprender lo aprendido, que a reaprender lo nuevo, lo flexible y lo ligero. Peleamos mucho cuando se trata de dejar de lado y para siempre lo que no funciona, ha funcionado o funcionará.

Dices que ‘NO HAY GENTE MALA’, ¿entonces…?

Hay gente buena que actúa mal cuando está lastimada, o siente dolor, culpa y vergüenza.

¿Cómo educar de una forma consciente?

Para eso primero tenemos que educarnos nosotros voluntariamente y con un absoluto compromiso por eliminar nuestra conducta erosiva. Eso sería volvernos conscientes, aprender por autoobservación y cambiar. No podemos educar a nadie si no somos buen ejemplo o congruentes. La integridad es algo que no es negociable.

Tienes el concepto de la muerte siempre presente, ¿nos puedes decir más al respecto?

No es muy complicado: desde el día en que nacemos empezamos a morir. Eso quiere decir que todos nosotros, y sin excepción, nos estamos muriendo. Así es que, si aceptáramos eso sin error a equivocarnos, sería tanto más sencillo, nos dedicaríamos a vivir mientras nos morimos y listo.

¿Nos falta querernos?

Nos falta todo: respetarnos, validarnos, reconocernos, aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Ese es el punto de partida para que vivamos en un mundo mejor. Pero cuando nosotros somos lo último en nuestra lista de prioridades, todo entra en conflicto. No podemos repartir, dar, ni regalar lo que no tenemos.

Somos una sociedad altamente adicta, ¿a qué somos adictos?

Somos adictos a consumir ego y a desempeñar con el puesto encima, como si fuera un abrigo.

¿Qué efectos secundarios nos puede dar el ser adictos a una sustancia?

Morirse antes, en condiciones deplorables y habiéndonos asegurado de erosionar todo lo que pase por nuestro camino.

Dices que la represión genera depresión…

No poder ser tú, aceptándote y amándote, nunca ha sido buena idea. Así es que, si la voluntad de vernos honestamente no es una posibilidad, acabaremos viviendo en un mundo ilusorio en donde seremos eternamente lo que no somos. Hay que ser libre para ser feliz, y eso implica encontrarnos y acompañarnos sin juicios ni opiniones en la búsqueda de salud integral empezando por el alma. El respeto profundo por quiénes somos, hoy es la más grande sensación de libertad y quietud, y en donde hay amor sin condiciones no hay depresión.

¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento?

El dolor viene de la pérdida de un ser querido, viene de la muerte misma. Todo mundo reconoce el dolor, porque la muerte es natural y sucede todo el tiempo, eso quiere decir que hoy no hay nadie que no lo haya experimentado por lo menos una vez. Pero el dolor es generoso, muy noble y te permite, con el tiempo, ser feliz por encima de él. El sufrimiento es todo lo contrario, porque es producto de la reestimulación de pensamiento disfuncional y recurrente que fabrica escenarios.

‘Es lo que es y hay lo que hay’, es uno de tus preceptos de clase…

Es que, en el presente, que es lo único que existe, no hay más que eso. Presente. Y luego dentro de él hay un billón de ahoritas. Entonces no cabe nada más en el momento presente que este instante como ya es, y nunca como nos gustaría que fuera.

¿Es nuestra sociedad adicta a ser víctima?

El drama es una parte sobrevalorada de nuestra relación con los demás. Hemos crecido creyendo que es a través de la pornografía emocional que somos capaces de conectar con otros, o que si tenemos un grupo de víctimas similares perteneceremos, cabremos y seremos validados. Es muy inquietante ser la víctima de nuestra circunstancia todo el tiempo. La resiliencia viene justamente de como es y convertirla en una oportunidad para crecer y cambiar, no 5 de 5 vas a la desdicha o desarrollar un monotema que al final acaba por desconectarnos y deprimirnos.

¿Qué pasa cuando lo que opinan los demás de nosotros es más importante que lo que nosotros opinamos de nosotros mismos?

Es curioso cuando, a pesar de saber que no hay más experto en nuestras propias vidas que cada uno en la suya, todavía sigamos persiguiendo o promoviendo que se externen juicios, opiniones o creencias que terminan comprometiendo nuestra integridad o nuestra dignidad. Hemos optado por poner nuestra salud emocional, espiritual, mental y física en las manos de otros que muchas veces tampoco saben cómo hacerlo. No deberíamos de estar interesados en nada más que en la experiencia real de lo que significa ser humanos, y entender que nuestras opiniones o las de los demás, son sólo eso, opiniones: ínfimos puntos de vista que existen entre otros 7.6 billones más. Entonces, viéndolo así, deberíamos de estar promoviendo sentir; es desde el sentir que surge la compasión. Ser quienes somos es una posibilidad única e inequívocamente irrepetible, y vivir mientras nos morimos también es una opción viable. El punto aquí es que, para lograrlo hay un sólo requisito, y ese es la voluntad de vernos honestamente, de la manera más natural y simple, pero da pánico porque nos lleva directo al cambio, a la transformación personal y profunda, y si se hace bien, de ahí uno ya no regresa jamás. No es una amenaza, es una realidad: cambiar para poder amar, aceptar, reconocer validar y respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Esa es la verdadera extinción de la erosión, ¿lo ves?

Por Brenda Jaet