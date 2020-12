¡Alessandra Rosaldo le da la vuelta al 2020!

Las expertas Alessandra Rosaldo y Tania Caballero han creado el taller de transformación Dale La Vuelta al 2020 con el objetivo de darle color al nuevo año que se aproxima.

Ha sido un año de muchas confrontaciones, de cambios profundos y de reinvención en el mundo, sin duda ha sido un año muy complicado para todos. Pero también ha sido un año de oportunidades para quienes hemos sabido ver las oportunidades. Han sido meses de introspección, de profundizar y echarnos un clavado al interior.

Mi hermana y yo, en la pandemia emprendimos algo que ya queríamos hacer, pero no sabíamos cómo aterrizarlo, desde agosto iniciamos un boot camp de ejercicio funcional en el parque. Ella es coach de fitness y está certificada en muchas disciplinas, es corredora maratonista y lleva más de 20 años dedicada a esta profesión, cuándo se mudó a California empezó primero entrenándome a mí, yo me encontraba físicamente en el peor momento de mi vida, invitamos amigas y a gente por medio de Instagram a que se uniera. De repente el grupo que inició de siete personas empezó a crecer muchísimo, pero llegó la pandemia y nos encerraron a todos, ahí empezamos a ver qué íbamos hacer con esta comunidad que habíamos creado.

La primera semana de la cuarentena surgió la idea de seguir con el Boot Camp en línea seis días a la semana, y se empezó a conectar mucha gente. Vimos que la mayoría estaban estresados por estar casa y decidieron hacer ejercicio para sentirse mejor. Otros nunca habían practicado algún deporte y fue una gran oportunidad para iniciarlo. Este proceso de cinco meses fue complicado, pero al mismo tiempo ha sido hermoso. Ahora contamos con nuestra plataforma “Metodo M” donde tenemos 50 Videos de ejercicio funcional con herramientas que tenemos en casa. Abrí mi canal de YouTube fue porque quería conectar con otras personas yo también a diario se enfrentan a diversos retos.

De ahí surgió la idea del taller “Dale la vuelta” dónde hablamos de un tema y buscamos la mejor solución por medio de un profesional. Todo ha ido construyendo orgánicamente, quería compartir mucho de mi experiencia y al mismo tiempo tenía que aprender de cada comentario, sugerencias y experiencias. Tania Caballero y yo decidimos crear este taller de transformación para darle la vuelta al 2020 y entrar con todo el 2021.

Empezamos con la logística en el mes de septiembre, a raíz de todos los comentarios positivos que recibimos por medio de redes sociales. Con esta comunidad queremos crecer, crear, soltar, conectar y darles herramientas útiles. Tania caballero es terapeuta profesional, a mí me ayudado con muchas situaciones en mi parte de mamá y le comenté que era momento de llevar esto más allá. Entre las dos les fuimos dando forma a este taller, me fue guiando y ella fue conectando a la mayoría de los especialistas de este curso.

Son seis sesiones en vivo y en directo, de 90 minutos cada una, en las que podrás escuchar al grupo de expertos que hemos reunido para ti. Contará con los ponentes: psicólogo clínico Juan Lucas; psicoterapeuta Tere Díaz Sendra; Bussiness mentor Cristían Mendez Sabre; Bussiness mentor Ana Pazos; Nutriologa Funcional Nathaly Marcus y Coach M.

Este curso es una oportunidad para transformar tu vida y llenar tu ser de la energía en movimiento para dar forma a el 2021. Para que dejes atrás tus miedos y viejos hábitos y agradezcas todo lo que viviste, visualizándolo y creando un futuro.

Ha sido todo un reto manejar el formato online, sigo aprendiendo y he tenido la fortuna de rodearme de gente conocedora que lleva años haciendo esto, que me va enseñando y me va llevando de la mano.

Mi transformación y reinvención la ha visto toda la gente que se conecta con nosotros, al principio veían que muchos de los ejercicios no los podía hacer, ha sido muy bonito ver, sentir y vivir mi propia transformación. Me he reinventado a través del movimiento. La llegada de mi hermana a California me cambió la vida, ella fue el motor que me hacía falta y me puso en acción. Pero a base de constancia y disciplina poco a poco he visto los cambios y me siento mucho mejor, el secreto ha sido mantenerme ahí constante. Al transformarme me fue llevando a sentirme más dueña de mi misma, más capaz con más energía y sin planearlo todo empieza fluir. “Todo empieza en ti y vuelve a ti”

A partir de la conexión contigo mismo empiezas a conectar con tu marido, con tus hijos, con el trabajo y la naturaleza. Es importante que te consientas, que te procures y que te quieras.

Me gusta mucho estar en casa, pero el estar todo el día en video llamadas es muy cansado, entonces es básico hacer una pausa porque nos perdemos en el trabajo estando en el hogar. No es tarea fácil, pero Eugenio me ayuda muchísimo ya que procuramos equilibrarnos para estar con nuestra familia.

