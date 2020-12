¡Ya es Navidad! Conoce tu HORÓSCOPO para este viernes 25 de diciembre del 2020

Este año ha estado lleno de sorpresas no tan favorables para todos los signos, aunque no por ello se debe dar por terminada la magia de la Navidad. La familia es muy importante en estas fechas y los astros lo saben, algunos signos del zodiaco deben recordar a sus seres queridos cuánto es que los aman.

Otros tendrán algunos días especiales y el amor tocará a su puerta, es el momento ideal para abrir una vez más las puertas de su corazón y dejar entrar a una persona especial ¡descubre de quién se trata!

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Este día no irá muy bien para ti, pues has dejado de lado la importancia de prestar atención a tus seres queridos y este día lo reclamarán. Problemas con tus padres deben tener solución hoy, además, tu pareja también necesita de tu atención pues podría estar en un problema. Alguien de tu pasado regresará a felicitarte en estas fechas, aunque debes considerar si lo quieres de nuevo en tu vida.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

En los últimos días tuviste una entrevista de trabajo, tu regalo de Navidad este día serán buenas noticias el puesto que tanto has deseado. Cuida tus finanzas, estás gastando más de lo que tienes y dejas de lado la importancia de ahorrar. Una de tus amigas más cercanas está teniendo problemas en su relación de pareja, necesitará de tu apoyo.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Es Navidad y tus sentimientos de querer estar solo podrían traerte algunos conflictos con tu familia, aunque es bueno hablar con ellos de que querer un tiempo a solas tampoco es malo.

Aunque podrías sentirse triste pues las cosas no están saliendo como lo esperabas, no dejes de confiar en tu capacidad. Trata de pensar antes de hablar con tu pareja, pues podrías herir sus sentimientos. Cuida tu salud.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Te sientes poco motivado ha seguir adelante con tus proyectos y en el trabajo tendrás momentos de tensión este día, no dejes que nada de desanime y si es necesario vuelve a intentarlo, todo saldrá como tanto lo deseas. En el amor tal vez sientas que esa persona no te corresponde, pero podrías equivocarte y podría ser temor a decir lo que siente.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

No dejes de escuchar lo que en realidad sientes, pues te has sentido desanimado en los últimos días y olvidas todos los proyectos que tienes en mente. Para quienes tienen pareja, esta Navidad será especial pues podrían comprometerse.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

¡Es momento de comenzar tus propósitos! Trata de experimentar cosas nuevas en tu día a día, como aprender a cocinar o salir a correr, pues además tu salud necesita atención. Es probable que no estés viendo lo que los demás hacen por ti, debes ver a tu alrededor a agradecer lo que tienes.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Éxito para las personas bajo el signo de Libra, pues este es un buen día para los negocios y cerrar contratos. No sigas postergando tus planes profesionales, no hay obstáculo que pueda tenerlos en este momento. En el amor, será un buen día para una velada romántica.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Es un día de celebrar, deja de lado todo lo relacionado con el trabajo y date un merecido descanso. Cuida tu dinero, pues lo gastarás en cosas innecesarias. Alguien cercano a ti necesitará de un préstamo, evalúa si puedes ofrecerlo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Quienes estén en la disposición de hacer cambios en su vida siempre van a encontrar un buen lugar para hacerlo mientras le pongan todas las ganas de llegar a un buen lugar con todo el esfuerzo que puedan poner en lo que están realizando. No te sientas mal si las cosas no van bien en una relación de pareja que parece a todas luces estar fallando, no era algo que llevaba mucho tiempo, por lo que tienes que estar un poco más atento a lo que viene para tu vida.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Algunos cambios están próximos a llegar en tu vida y es el momento ideal para darles la bienvenida. Este año no ha sido el mejor para Capricornio, aunque mejorará a partir del siguiente. Es un buen día para recordar a tus seres queridos lo mucho que los quieres. En el amor, alguien está cerca de ti pero te niegas a aceptarlo, trata de hacerlo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

La familia es muy importante y tienes que comenzar a darle el valor que merece, es probable que alguien te reclame el día de hoy por el poco tiempo que estás pasando en casa. Alguien que había intentado una relación amorosa contigo se alejó, aunque esta fecha será la ideal para que vuelva, no dudes en abrirle las puertas de tu corazón.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

El estrés se ha apoderado de ti en los últimos días, es Navidad, déjate rodear por el cariño de tu familia y ser amado. Toma como alternativa algunos ejercicios de relajación. En la cuestión económica tienes una buena racha, no dejes de ahorrar antes de que ello termine, pues así podrás salir bien librado de futuros conflictos económicos.

Frase del día:

"Voy a hacer honor a la Navidad en mi corazón, y tratar de mantener su espíritu todo el año". Charles Dickens, escritor.