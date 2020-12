¡Mejor que la primera vez! Esta la razón de que el recalentado sepa mejor 

En estas fiestas de Navidad, una de las cosas que más abunda es la comida, esos ricos platillos preparados con tanto esmero para disfrutar en compañía de familiares y seres queridos.

Las personas invierten muchas horas en la preparación de estos alimentos y las cantidades pueden ser demasiadas, superando las porciones necesarias para esa noche, por lo que es común que quede para el día siguiente, pero cuando las comemos suelen tener un sabor diferente.

Curiosamente, la comida que probamos al día siguiente, conocida como recalentado, tiene un mejor sabor y esto no siempre queda claro del por qué sucede esto, pero aquí tenemos la respuesta.

De acuerdo con los expertos, la razón de que el recalentado sepa mejor, es porque los sabores se han concentrado más, pues al estar refrigerados y en reposo, incluso la textura se ha mejorado.

Una cosa que advierten es que no todas las comidas cumplen esta característica, pero más que eso debemos cuidar no calentar muchas veces la comida, por lo que es mejor solo calentar las porciones que se van a consumir y no todo el guiso como tal.