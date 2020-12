¡Hoy es un GRAN DÍA para la astrología! Conoce tu horóscopo para este lunes 21 de DICIEMBRE del 2020

¡Es hoy, es hoy! El día de hoy comienza la conjunción de Saturno y Júpiter. Un evento que ocurrió por última vez hace 800 años. Podremos ver después de 8 siglos la estrella de Belén y esto traerá gran luz al mundo y mucha esperanza. Hoy todos los signos del zodiaco estarán expuestos a grandes cambios en sus vidas.

Averigua qué te traerá la reunión de Saturno y Júpiter. Se da iniciando la temporada de Capricornio, un signo de tierra y con mucha determinación a la hora de forjar su futuro. Sin embargo, la conjunción se dará bajo el signo de Acuario, cuyo elemento es aire y esto simboliza un cambio importante, pues venimos de la firmeza de la Tierra al Aire.

Géminis, Libra y Acuario son signos humanos, sociales, de asociación e intercambio, de comunicaciones, ciencias, artes y relaciones. Por lo que podemos pensar que a partir de la conjunción de Júpiter y Saturno del 21 de diciembre de 2020 el mundo tendrá una estructura socioeconómica diferente.

Aries (21 marzo-20 abril)

Necesitas rodearte de personas que apoyen todos tus sueños, Aries y sobre todo, que estén en tu misma frecuencia. Con la conjunción que ya llega hoy de Saturno y Júpiter, notarás cómo es necesario hacer un cambio en tu vida a largo plazo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Aunque por momentos crees que careces de fuerza de voluntad, no es así. Hay alguien que te intimida bastante, que cuando aparece, se rompen todos tus esquemas. No te metas en dramas innecesarios y procura hacer caso de lo que te dice la gente que mejor te conoce.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Mueres por salir de tu zona de confort y que empiece el 2021 para que quede atrás todo lo que te hizo daño definitivamente. Con la conjunción de Saturno y Júpiter vivirás una especie de gran reflexión sobre tu futuro. Es necesario que seas honesto contigo mismo.



Cáncer (22 junio-22 julio)

Te está costando mucho trabajo salir de tu zona de confort, pero es más que necesario. Si sigues así toda tu vida, no cumplirás tus sueños. Recuerda que los sueños no sólo son deseos, cuestan trabajo. No es bueno que dejes escapar oportunidades, sólo porque no son lo que tú querías.

Leo (23 julio-22 agosto)

Estás más curioso que nunca, Leo. Estás explorándote, poniéndote a prueba y conociendo qué es lo que más te gusta. Tu misión antes de que termine el año es conocerte a ti mismo. No quieres malgastar otro año sin saber lo que en realidad quieres.

Estos signos necesitan grandes cambios. Foto: Especial

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Te encuentras muy estresado, Virgo y no por ti, sino por todo lo que pasa a tu alrededor. Tus relaciones están en un punto muy tenso y estás perdiendo tu paciencia, cosa que te ha comenzado a afectarte, porque estás harto de que la gente se interponga en tu camino.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Ya vas viendo la luz al final del túnel, Libra, y es que llevas unos días muy raros. Sentías que todo te venía demasiado grande y que nada salía como querías. Sientes que la gente te está robando energía, pero a partir de hoy tu perspectiva cambiará.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Te has entregado a algunos hábitos de tu vida, Escorpio. Hoy has decidido ponerte las pilas con algo en donde has fallado en tu pasado. Es momento de cambiar por completo esa rutina y empezar a ser quien quieres ser. Sientes la necesidad de empezar el 2021 con metas diferentes.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Hoy termina tu temporada y sientes que estás entre la espada y la pared tratando de averiguar qué es lo mejor para ti en este momento, pues es importante que se acabe el año. Hay que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida. Si no estás preparado, no actúes.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Ya estás aquí., Capri. Es tu temporada de brillar. El Sol hoy está moviéndose a tu signo. A partir de ahora empiezas a ver las cosas distintas, desde otra perspectiva totalmente diferente, pues te coronas como el rey del Zodiaco. Podrás disfrutar la conjunción de Saturno y Júpiter sin ninguna preocupación, pues vienen grandes cosas para ti.

Los signos de Tierra son los más rígidos. Foto: Instagram

Acuario (22 enero-21 febrero)

Tu plan de esta semana es pensar sin preocupaciones. Este año fue un gran cambio para ti y necesitas empezar 2021 con la conciencia tranquila y con toda la paz mental que puedas. Por eso es importante que esta semana te desconectes de todo lo más posible, pues te apetece estar con la gente que te ha apoyado a lo largo del año.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Te sientes en un momento con muchos altibajos, Piscis. Cuidado con esos cambios de última hora, cuando ya habías prometido algo. Aunque te cuides de no dañar a nadie, puede que con las decisiones que hayas tomado, alguien salga herido. No es cosa tuya, hay cosas que así deben pasar. Todo tiene solución y tú lo sabes. ¡Ánimo, Piscis!

Frase del día:

“La sabiduría de los ancianos es un gran error. No se hacen más sabios sino más prudentes.” ( Ernest Hemingway)