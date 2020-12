Esto es lo que sabemos de "Safety", la nueva película deportiva de Disney Plus

Llega a Disney Plus "Safety", la nueva cinta de la plataforma del ratón en la cual se narra la historia del novato de la Universidad de Clemson, Ray McElrathbey, quien tras lograr entrar a la a la intitución, inicia su primera temporada con los Tigers (Equipo de la univerisad), tiene la difícil tarea de cuidar a su hermano menor, Fahmar.

Esto sucede debido a su madre se recupera de su adicción a las drogas. Ahora con su nuevo rol de hermano y padre, Ray se trata de manehar manejar su vida familiar, académica y deportiva al mismo tiempo, afortunadamente no esta sólo, pues sus entrenadores y compañeros de equipo quienes intervienen para ayudarlo.

Posteriormente un par de situaciones poner la beca de Ray en peligro debido a las reglas arcaicas de la NCAA, lo que potencialmente obliga a Ray a elegir entre la familia o el deporte que más ama.

Sin duda en una cinta que debemos mirar en familia. Aquí puedes ver el tráiler:

Disney+ anuncia una tercera serie derivada de "The Mandalorian"

La plataforma Disney+ estrenará una tercera serie derivada de "The Mandalorian", la ficción estrella de su catálogo y pionera en la decena de producciones inspiradas en el universo Star Wars que llegarán en los próximos años.



Durante la emisión del último episodio de la segunda temporada de "The Mandalorian", la franquicia anunció que prepara otra ficción llamada "The Book of Boba Fett", que se estrenará en diciembre de 2021 con Temuera Morrison como protagonista, quien ya apareció en la cinta de 2002 "Attack of the Clones".



El momento en el que se informó de la noticia corresponde a una escena de la serie original que algunos seguidores han pedido en redes sociales que no se describa para evitar adelantar la trama ("spoiler").