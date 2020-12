Escuela impide que alumno asista a su graduación por corte de cabello: VIDEO

Un padre denunció a través de las redes sociales que la escuela no había permitido a su hijo ser parte de la ceremonia de graduación debido a su corte de cabello, el hombre compartió un video de lo ocurrido.

El estudiante de nombre Jaime Espinoza no pudo asistir a su ceremonia de graduación como el resto de los alumnos debido a su corte de cabello, pues autoridades escolares señalaron que el reglamento no permitía llevarlo de esa manera.

El padre del estudiante compartió un video en redes sociales donde apunta que se trata de un acto discriminatorio.

“Estoy aquí en el Colegio Salesianos, a mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. El profesor Mario Torres no lo deja hacer la licenciatura por el corte de pelo de mi hijo. Para mí es discriminación del colegio”, dijo el padre del estudiante.

Divide opiniones en redes sociales

El estudiante dijo que fue algo inesperado no poder asistir a su graduación: “Fui ordenado y quedé enojado porque no entendí por qué no me dejaron entrar si tampoco era algo malo”.

Finalmente, el estudiante recibió su diploma en la dirección de la escuela sin la ceremonia con sus compañeros y luego de ello su padre y él tuvieron que salir del lugar.

En redes sociales se dividió la opinión por lo sucedido al estudiante, entre quienes señalaron que debía cumplir el reglamento de la escuela y aquellos que argumentaron que el cabello no afecta su desempeño escolar.