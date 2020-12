Atrévete a conocer tu Horóscopo invernal para este jueves 3 de DICIEMBRE del 2020

No te vayas sin saber qué te depara tu futuro, y asegúrate de leer tu destino para que tengas a la mano la respuesta de lo que debes hacer y así tener fortuna asegurada.

Llegó la primera semana de DICIEMBRE y tras una larga jornada de trabajo; seguramente querrás evitar todo tipo de mala suerte, pero para saber qué le depara a tu signo zodiacal, tienes que leer tu horóscopo, y sólo El Heraldo de México tiene esas predicciones el cuarto día de la semana.

Aries (21 marzo-20 abril)

Tienes que tener cuidado con tus relaciones, Aries. Sobre todo porque mercurio retrógrado en Libra lo complica todo la mejor decisión sería tomarte un tiempo y reflexionar bien sobre lo que quieres hacer.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Trata de liberarse como sea, Tauro si sigues así al final el estrés en tu cuerpo va a poner en riesgo tu salud. Trata de meditar y enfrentar los problemas desde un punto más práctico que lo que estás haciendo ahora.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Mucho cuidado con el pasado, Géminis. No juegues a la tentación, porque al final siempre acabas mordiendo el anzuelo. Si no quieres repetir la historia más vale que tengas los pies bien plantados sobre la Tierra.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No discutas por cosas que no tienen mucha importancia para ti, Cáncer es importante que no intentes compararte con gente que piensas que es mucho mejor que tú y que está más preparada. cada quién es como tiene que ser.

Los signos más seguros de sí mismos son: Cáncer, Leo, Libra y Piscis. Foto: Instagram

Leo (23 julio-22 agosto)

Ahora quieres lo que tenías antes, pero ya no lo tienes. Andas más nostálgico de lo normal, Leo. Anhelas esa felicidad y despreocupación de antaño y que ahora ha desaparecido, pero has sabido adaptarte a la situación, pues ya no eres tan rebelde como antes.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Mucho cuidado con ciertos desequilibrios que tienen que ver con el dinero, Virgo. Las tensiones pueden aumentar en tus relaciones laborales y tu cuenta bancaria podría peligrar. Tu vida amorosa puede solucionarse y encontrar la paz.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hoy que Venus tu planeta regente ya está en tu signo, puedes intentar disfrutar de tu Independencia. A pesar de todo lo malo, hoy las cosas están por cambiar. Venus sacará de ti tu lado más seductor. ¡Créetela, Libra! No siempre te valoras como te mereces.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Sentirás que es el momento de reconciliarte contigo mismo y con los demás, Escorpión. Todo este tiempo te has esforzado en dar lo máximo de ti en tu trabajo, pero hay otras cosas que también merecen tu interés. ¡Por fin te darás tregua!

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Mucho cuidado con no pasarte de la raya no te exijas tanto, Sagitario. Aunque si tienes que dar lo mejor de ti pero no te presiones hasta que llegue el punto en que te sientas agotado y no puedas tomar ningún descanso. Busca algún cómplice con quién relajarte y desconectar en cuanto puedas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Hoy te vas a dar cuenta de que cada segundo, por pequeño que parezca, por fin aceptarás que no te sirve de nada estar amargado o estresado por cosas que no te van a dar de comer. Hoy saldrá la luz un Capricornio maduro que lucha hasta el final.

La paciencia es una virtud. Foto: Instagram

Acuario (22 enero-21 febrero)

Si estás empezando cualquier relación, ahora se despertará tu lado romántico y sensible, pero tienes que tener cuidado porque no todos saben apreciar la sinceridad, Acuario. Piensa muy bien el paso que vas a dar.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Este es un buen momento para la reflexión de todo lo que has aprendido a lo largo de tus relaciones. Tanto las cosas buenas como las malas; no sólo te centres en lo malo, Piscis. Ponle un poco de atención también a las cosas buenas que te han dejado otras personas.

La Frase del Día:

"Sólo a aquellos que el destino ha golpeado, [...] se les puede ayudar verdaderamente con el amor. Sólo ellos saben amar y ser amados como se debe amar: con gratitud y humildad", Stefan Zweig, escritor austriaco.