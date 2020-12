¡Cuidado! Estos adornos navideños son PELIGROSOS para tu MASCOTA

Navidad es tiempo de gran celebración para la familia, pero algunas de las mascotas son las más emocionadas pues esta temporada es igual a una fiesta para ellos por los adornos navideños, aunque pueden resultar un riesgo para su bienestar.

La mayoría de los juguetes para animales suelen tener colores, formas y sonidos diseñados para llamar la atención de las mascotas, lo que se parece a muchos de los adornos navideños colocados en casa durante diciembre.

Es importante que en caso de tener perros o gatos inquietos se considere el tipo de material y decoración que se colocará en casa para evitar accidentes y mantener a salvo a las mascotas.

Decoraciones navideñas peligrosas

Tener mascotas en casa es como cuidar a un niño pequeño durante Navidad, pues las decoraciones pueden llamar mucho su atención y algunas de ellas podrían hacerles daño.

Este es el caso de las luces de Navidad suelen tener colores llamativos no sólo para los vecinos sino también para los animales. Por ello, es importante mantener desconectadas las luces cuando no se estén ocupando y en caso contrario cuidar que los animales no se acerquen pues podrían recibir una descarga eléctrica.

El vidrio es un material del que están hechas muchas decoraciones de Navidad, como las esferas y los focos de las luces. Si las mascotas los muerden o se rompen podrían ingerir el material, incluso las astillas pueden llegar a los ojos o cortar sus patas.

¿Qué hacer para cuidarlos?

Los gatos aman trepar los árboles de Navidad y jugar con las esferas, por lo que todas las decoraciones son un riesgo en potencia para ellos. En este caso se podría amarrar el árbol a la pared con un pequeño hilo para evitar que se caiga.

En el caso de las esferas y decoraciones que puedan romperse podrían ser reemplazadas por algunas de plástico, la diferencia es casi nula y la familia estará tranquila.

Para evitar una descarga eléctrica, coloca los cables detrás de los muebles para que los animales no puedan morderlos o coloca cinta sobre los cables para adherirlos al piso o la pared.