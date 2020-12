VIDEO VIRAL: Entre lágrimas joven ROMPE el silencio y CONFIESA boda con su novio

A pesar de que la lucha por los derechos de la comunidad LGTB ha sido contante a lo largo de estos años, pero la intolerancia es algo lamentable con lo que deben enfrentarse día tras día, pues se trata de grupos vulnerados que día tras día luchan para erradicar las muestras de odio y discriminación.

El problema es cuando vienen este tipo de muestras por parte de nuestros seres queridos, personas que se suponen que nos deben apoyar sin importar nuestras preferencias sexuales.

A través de redes sociales, un video de discriminación se volvió viral, pues en él aparece un joven llorando tras recibir comentarios religiosos, violentos y dolorosos de parte de su madre al enterarse que se casaría próximamente con su novio.

En el video aparece Henry Jiménez, un fotógrafo de moda de 21 años de México, llamándole a su mamá por teléfono. Con el altavoz activado, el joven grabó la reacción de su madre al informarle que próximamente se casaría con su novio.

Sin embargo, lejos de recibir felicitaciones, sólo obtuvo frases discriminadoras y discurso religioso que hablaba de pecados, muerte, Biblia y Satanás.

Sin embargo, la reacción no quedó ahí, pues la mujer continuó con el rechazo. Incluso, lo amenazó de que algún día sería responsable de matarla “por sus pecados”.

"El día que me muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal. Eso es malo, eso es pecado. Al Señor lo mataron por darte salvación a ti y por darte vida eterna, y tú lo estás cambiando todo hoy ", declaró su madre.

En medio del discurso de intolerancia, Henry Jiménez rompe en llanto, así que decide terminar la llamada con ella. Sin embargo, la madre continuó con su discurso, por lo que puede más y termina seriamente alterado ante las palabras de su mamá.

Aquí el momento exacto: