Moneda de 20 centavos se vende en más de 2 MIL pesos; esta es la razón

En cada país, y México no es la excepción, existen diversas monedas que además de su valor nominal, éstas tienen un valor superior debido a alguna particularidad en su diseño, a su antigüedad o con algún suceso que esté relacionado directamente con ella.

En el mercado de las monedas, podemos hallar algunos curiosos casos de monedas cuyo valor es exponencialmente mayor al que en algún momento se le dio; esto no es impedimento para quienes se dedican a la numismática y coleccionan estos raros ejemplares. En México encontramos en la moneda de 20 centavos un caso particular.

No se trata de cualquier moneda, es la emitida en el año 1973 y se considera una d las mejor valuadas en México; su precio puede superar la cifra de los dos mil pesos y tan solo en Mercado Libre se cotiza en 2 mil 274 pesos mexicanos.

La categorías de las monedas

Precio que alcanza la moneda de 20 centavos. FOTO: Mercado Libre

En el mercado mexicano, las monedas pueden pertenecer a cuatro categorías o familias diferentes; AA, A, B y C. Las que pertenecen a las primeras tres categorías no cuentan con un valor actualmente debido a que s producción ya se detuvo, mientras que las C son aquellas que siguen circulando de manera cotidiana.

Los precios que se le asignan a las monedas que se encuentran dentro de las primeras tres familias son variados y se asignan por los coleccionistas o vendedores debido a sus cualidades o características.

Así es como podemos hallar monedas cuyo precio puede ir desde 1 centavo hasta los 5 mil pesos en el mundo de la numismática, por ello si se cuenta con alguna moneda antigua cuyo valor podría ser alto se sugiere conservarla ya que podría llegar a alcanzar un valor muy superior al que originalmente tuvo.