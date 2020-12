Conoce tu HORÓSCOPO para este MIÉRCOLES 16 de diciembre 2020

¡Qué rápido se van los días! Ya vamos a la mitad del mes de diciembre, estamos a unos días de que termine el año y es por eso que aquí van las predicciones de este día para que tomes las mejores decisiones en tu vida.

Aries (21 marzo-20 abril)

Tu esencia es fuerte por lo que no eres creyente de los cambios, pero ser flexible puede ser bueno. Siéntete orgullo por lo alcanzado durante este año. Quédate con el hecho de que puedes adaptarte a las situaciones que van llegando.

Tauro (21 abril-21 mayo)

En el ámbito laboral, no te importa hacer todo el esfuerzo con tal de conseguir lo que de verdad quieres. Aprovecha estos últimos días del mes para obtener logros como el conseguir pareja, cambiar de casa o irte de viaje.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Estos días te vas a sentir más emocional y con ganas de tener nuevas perspectivas en tu vida. Te sentirás orgulloso de tu pareja, por lo que vas a querer que tus seres queridos la conozcan.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Alégrate por lo obtenido, el premio son buenas noticias que te podrán llegar en estos días, podrían ser temas de trabajo o dinero. Todo esto te dejará un gran sabor de boca al concluir el año.

Leo (23 julio-22 agosto)

En temas amorosos, no te faltan ganas ni te faltan planes para tener pareja. Darás mucho a la persona de quién estás enamorado, eso sí debes de no tomar una postura radical en cuento surja un enfrentamiento.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Cuando analices salud, amor y dinero, te darás cuenta que te fue mejor. Además, te sentirás orgulloso por lo ocurrido después de que muchos cuestionaron tu capacidad.

Libra (24 septiembre-22 octubre)

En algunos momentos, sentirás una gran energía personal con la que podrás poner un proyecto en marcha. El karma siempre es justo, prueba de ello es que te sientes mucho mejor a pesar de lo difícil que fue el año.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Te ves mucho mejor que hace tiempo, te han fortalecido con cada obstáculo que se presenta. Sin embargo, eres posesivo y eso te causa muchos problemas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Hay de todo, más bueno que malo, como pasa siempre en la vida. Confía en ti y no en lo que digan los demás, ya que habrá personas que buscarán perjudicarte.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Evita el pesimismo o la inquietud porque perderás el control, lo que puede repercutir en que pierdas el tiempo cuando te enfadas o bloqueas. Trata de no perder el tiempo en algo que no sea productivo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Caerán algunas responsabilidades extra que te comenzarán a agobiar, pero no por el trabajo sino por personas que estarán al pendiente de lo que haces y buscarán controlarte. No salgas corriendo, pero no hagas cosas que te perjudiquen más.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Las reuniones y celebraciones de este mes te permitirán saber quienes son tus amigos y quienes tus conocidos. De esta manera, evitarás sufrir por lo que te ha hecho un conocido y estar más pendiente de lo que hacen tus amigos.