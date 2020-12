Escuela niega entregar diploma a alumno que asistió a graduación en falda: FOTO

A través de redes sociales se difundió un caso que ha indignado a diversos internautas, luego de que un joven que se graduó del bachillerato, denunció que hubo machismo y homofobia por parte del director del colegio, luego de que el muchacho acudiera a su graduación en falda.

El polémico acto ocurrió en la provincia de Tucumán, al norte de Argentina, cuando Luis Villafañe, alumno de la Escuela Técnica de Juan Bautista Alberdi acudió a la entrega de diplomas usando vestimenta tradicionalmente destinada a las chicas del colegio.

Director corrió del colegio al joven

Según narró Luis Villafañe para un programa de radio local, decidió llevar la falda como una forma de protesta por el machismo que predomina en la escuela.

“Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir” dijo el joven para la radio de su país.

Fue por este acto discriminatorio que Villafañe utilizó las redes sociales para denunciar lo ocurrido publicando la imagen donde se le ve vistiendo falda.

De momento las autoridades escolares de Tucumán no se han pronunciado al respecto.