¡Debería volver al golf! Samuel García se cae jugando una cascarita y su VIDEO se vuelve viral

Samuel García, aspirante a la gubernatura de Nuevo León se volvió de nuevo tendencia en las redes sociales luego que se difundiera un video en donde se le ve disputando una cascarita junto a otros jugadores, sin embargo, en determinado momento el precandidato da un mal paso y se cae de frente provocando las risas de los presentes.

En la grabación se ve al político disfrutar de un partido de futbol en donde se desempeña como portero, sin embargo, en un momento en que le toca sacar el balón con las manos, el impulso que toma es tal que se va de frente hasta tocar el piso, segundos después queda sentado sobre el suelo y se escuchan las risas entre los asistentes al partido.

Entre las voces se alcanza a escuchar a una mujer dirigirse a él y le dice “Te grabé”, momento en el que el político neoleonés levanta las manos en señal de triunfo. Aunque se desconoce hasta el momento el lugar en el que se disputó el partido, la publicación rápidamente se viralizó tras ser compartida en las redes sociales.

Lo tunden en las redes

No es la primera ocasión en que Samuel García se convierte en tendencia en las redes, tan solo hace unos días se viralizó un video en donde el precandidato concede una entrevista en donde habla acerca de cómo su papá lo hizo trabajar a los 15 años en su despacho de abogados.

En el video el político narra cómo su padre lo obligaba a levantarse los sábados a las cinco de la mañana para que lo acompañara a jugar golf, no obstante, para pagarle su salario tenía que recorrer los 18 hoyos del campo.

¿Ya vieron al Sammy jugando fútbol? uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/ARdIheNCYH — Chesperrillo (@Chescan4) December 12, 2020

“Iba a la prepa de ocho a dos y papá le decía a mamá que no me hiciera de comer. Acá le voy a tener su comida y yo me iba a la oficina y más tarde al americano, pero era bien duro porque me decía: 'si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana', narró Samuel García en el video.

La grabación se viralizó y convirtió al político en tendencia, por lo que los internautas comenzaron a comentar su entrevista. Las redes no lo perdonaron y comenzaron a crearse cientos de memes del político.