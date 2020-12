VIDEO VIRAL: Turista se emborracha y se pierde en México mientras montaba un caballo

No hay duda de que una de las peores decisiones que puedes tomar en la vida es combinar el alcohol con el volante y si a esto le sumas no hablar el idioma del lugar en el que te encuentras la situación puede ser muy riesgosa.

Algo así fue lo que vivió una joven turista estadounidense quien se extravió en medio de una zona apartada de Yelapa, Jalisco, México, mientras realizaba una excursión montando a caballo, sin embargo, esta chica realizó una de las peores elecciones de su vida al emborracharse en un lugar donde ni siquiera conocía el idioma y más aún montando un caballo en medio de un lugar desconocido.

Por su singular “aventura”, está “despistada” turista se volvió viral en redes sociales, generando cientos de risas entre los internautas que se divirtieron a lo grande viendo sus caras de preocupación y la situación tan chusca en la que se encontraba.

Perdida en la “jungla”

Uno de los momentos más graciosos se da cuando la joven rubia y de ojos azules, menciona hablando en inglés que "estaba perdida en la jungla", mientras montaba a caballo sin conocer dónde se encontraba, entre los internautas esto causo risa pues en el estado de jalisco no existen “junglas” y la chica solamente paseaba por una zona rural rodeada de vegetación, eso sí, muy apartada de la zona urbana.

Asimismo en el video se ve a un par de niños montando una mula quienes le decían que se sostuviera bien para no caer del animal y ciertamente tenían cara de estar divirtiéndose con la situación, pero a pesar de las sugerencias de los pequeños la turista simplemente no entendía para nada el español.

“Hola, TikTok. Actualmente me encuentro en alguna parte de la jungla de México, y no hablo español, y estoy en un caballo, y me embriagué, y no sé cómo llegué aquí", se logra escuchar decir a la preocupada turista, generando la risa de cientos de usuarios.

Finalmente la joven que fue identificada como Liz Hicks, y en otro video se le ve explicando su singular aventura de la cual afortunadamente salió ilesa. Su peculiar “odisea” pronto se volvió viral y ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones.