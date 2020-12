¡Salud, dinero o amor! Conoce tu HORÓSCOPO de este viernes 11 de DICIEMBRE 2020

Llegó el fin de semana y los astros tienen preparadas algunas sorpresas, crecimiento profesional y personal para algunos signos es lo que les espera este fin de semana.

Algunos deben cuidar su salud y tener especial cuidado con algunos problemas en el trabajo, es importante reflexionar sobre lo que estuvo mal y aprender de los errores.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

El romance podría estar interrumpido con tu pareja y los problemas están distanciándolos, traten de darse su espacio y pensar antes de hablar. No te alejes de tu familia y considera estar más positivo, deja de lado la mala vibra y ten presente en todo momento tus metas.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Este día tendrás algunos encuentros en el trabajo con una persona que trata de hacerte sentir mal, no dudes de tu capacidad y evita problemas innecesarios. Trata de resolverlo sin dejar que te traten mal. Estas pensando en invertir, tal vez en nuevo hogar, no es buen momento para hacerlo, llegarán mejores oportunidades. No dejes de ahorrar.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

La soltería podría estar llegando a su fin para ti, los astros tienen preparado a alguien que podría ocupar tu corazón. Sólo debes dejar que se acerque a ti sin temor, podría tratarse de una cita a ciegas. Oportunidades laborales se avecinan. Si eres estudiante recibirás buenas noticias de tus exámenes, pero debes prepararte más.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Te sientes desanimado y has olvidado los sueños que tenías en mente. Tal vez es momento de ver lo que tienes en este momento y sentirte agradecido por lo que lograste, no dejes de lado tus metas. Es momento de pasar tiempo con la familia y un tiempo libre para poder tener un respiro de tus ocupaciones.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Estas pensando en una costosa cita para sorprender a tu pareja, tal vez debas dejarlo de lado. Es momento de que ambos tomen decisiones sobre su futuro juntos. Tienes la oportunidad de volver a ver a tus amigos, no lo dejes pasar pues será un momento que ya te hacía falta.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Estas perdiendo de vista y dejas de lado lo que tienes en este momento por pensar en lo que fue del pasado, déjalo ir y sigue adelante. En la pareja, es momento de formalizar la relación y hacer una pregunta importante sobre su futuro. Cuida tu alimentación, te sentirás cansado y con poca energía.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Oportunidades laborales llamarán a tu puerta este día, alguien te ofreció un trabajo que puede traerte experiencia aunque no sea precisamente lo que deseas. Un reto en un trabajo escolar pone a prueba tu paciencia, no dejes que frente tus metas.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Sera un día difícil en el área laboral para ti Escorpión, no dejes que malas decisiones te lleven a un castigo en tu trabajo. Si es así es mejor callar y aprender de ello. No dejes que las personas opinen sobre tu vida personal, mantente a raya con lo que digan de ello.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Llegará una oportunidad para aprender cosas nuevas con las que podrás sacar provecho para crecer profesionalmente. En el amor, no es buen momento para una pareja, debes tomar tu tiempo y aprovechar tu soltería. Algunos caminos en tu vida movieron algunas fibras sensibles en ti, no dejes que te afecte.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Este día un problema con uno de los artículos en casa podría traerte un dolor de cabeza. Algunas complicaciones podrían presentarse en los próximos días, pero las fallas del pasado te han enseñado a superarlo de la mejor manera, no olvides reflexionar antes de actuar. Los tiempos han cambiado, deben repartir por igual en la pareja las labores del hogar.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Tu familia necesitará de tu ayuda en estos días, se podría tratar de una persona mayor que no tiene la posibilidad de salir adelante. Además, un miembro de tu familia se sentirá relegado y está en ti que no se sienta de esta manera. Dale una oportunidad al amor, hay alguien interesado en ti.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No creas que siempre lo más importante en el trabajo es dar una buena impresión, muchas veces tienes que tener la capacidad de decidir por lo que es correcto y lo que no, si elegir el camino correcto significa que vas a dejar de ser visto como alguien que siempre acata ordenes, hazlo sin miedo, podrías ganar mucho más profesionalmente de esta forma.

Frase del día:

“Luego alcancé a comprender que el tiempo nunca se gana y que nunca se pierde, que la vida se gasta, simplemente”. Almudena Grandes