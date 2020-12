Los nuevos rostros de la moda

Hace 10 años la discapacidad llegó por primera vez a mi vida, cuando nació mi primer hijo, Mathias, con síndrome de Down. Al recibir la noticia, después de su nacimiento, un profundo miedo invadió mi cuerpo. Recuerdo que sentí un vacío como cuando vas bajando por la montaña rusa cuando oí al pediatra decir “tu hijo tiene síndrome de Down”.

Nadie te prepara para ser mamá y mucho menos te preparan para ser mamá de un niño con alguna necesidad específica.

Conforme nuestro hijo fue creciendo y lo íbamos conociendo nos dimos cuenta que ese miedo que sentíamos era infundado, creado artificialmente por la falta de información y de interacción con las personas con discapacidad en nuestro entorno. Aún así, yo no dejaba de tener ansiedad e inseguridades de lo que debía de esperar en el futuro. En mis visitas regulares al doctor no dejaba de preguntar: ¿mi hijo va a poder gatear, va poder caminar, va poder ir a la escuela?

Daniela además de ser modelo, se dedica al canotaje y entrena con fuerza y valentía como cualquier atleta.

Un día el doctor me dijo: “Silke, deja de enfocarte en el síndrome de Down y concéntrate en tu hijo. Es un bebé como cualquier otro, que se desarrollará como cualquier otro niño, y después, como cualquier otra persona, lo que buscará es ser feliz”. Ese día me cayó el veinte: estamos acostumbrados como sociedad a tratar a las personas por su condición y no como personas, ese día decidí que tenía que hacer algo para cambiar esto.

Jesús mostró su profesionalismo en una larga sesión de fotos, nos reveló distintas poses y facetas.

El dejar de ver a las personas por su condición o sus diferencias nos permite que abracemos las diferencias de todas y todos y nos permite que haya una verdadera inclusión social. Las personas con discapacidad en nuestro país y en muchos países del mundo no tienen acceso a la educación, a un trabajo digno, al sistema de salud, al sistema legal, a la vida social en general. Sus derechos no son tomados en cuenta y existe un rechazo generalizado hacia la discapacidad y a las personas que la viven. Según el Conapred (2018) sólo el 28% de personas con discapacidad se incorporan a la educación media superior y superior y según el INEGI tan solo el 38% de personas con discapacidad de 15 años y mayor son económicamente activas . En nuestro país esto afecta a una población total de 7.1 millones de personas (INEGI 2014) qué si contamos a sus familiares representan alrededor 30 millones de personas. ¡Una cuarta parte de nuestra población es ignorada y sus derechos humanos fundamentales no son tomados en cuenta!

¿La razón? Además de un tema histórico y cultural de rechazo a las diferencias, estoy convencida que es por falta de visibilidad de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Si no las veo, no existen, y si no existen no las incluyo. Es por esto que decidí

fundar CAMBIANDO MODELOS. Nuestra misión es dar visibilidad a las personas con discapacidad para generar percepciones de igualdad y así facilitar su inclusión social, y, finalmente, mejorar su calidad de vida.

CAMBIANDO MODELOS busca reflejar la autenticidad, capacidad, habilidades y belleza de las personas con discapacidad en medios de comunicación, entretenimiento, publicidad y moda en México. Estoy convencida que los medios masivos tienen el poder y la fuerza que necesitamos para educar y sensibilizar al mundo sobre las diferencias de todos los seres humanos.

Mi sueño es que con el trabajo que realizamos en CAMBIANDO MODELOS el mundo abrace el verdadero significado de la inclusión social, que para mí es, que todos y todas somos diferentes y gracias a esto tenemos algo valioso que aportar a nuestra sociedad.

Cuando entendamos esto como seres humanos probablemente habrá menos violencia, menos guerras, menos injusticias y viviremos en un mundo mejor.

En CAMBIANDO MODELOS nos apasiona lo que hacemos , todos los días trabajamos para lograr nuestra misión y lo hacemos a través de las siguientes actividades:

1.- Educar y sensibilizar sobre la discapacidad y las personas que la viven (en nuestras redes sociales, en campañas que hacemos con diferentes entidades, diferentes foros en los que participamos).

2.- La inclusión en medios masivos. Esto lo hacemos a través de la promoción laboral de talento con discapacidad (modelos, actores, figuras públicas) en el mundo de la moda, la publicidad, el mundo del entretenimiento y los medios en general. Para lograrlo hemos creado la primera agencia de talento en México enfocada a promover talento profesional con discapacidad para este medio.

3.- Asesoría sobre la inclusión. Buscamos dar todo el apoyo profesional a producciones, empresas y clientes que busquen la correcta forma de incluir a personas con discapacidad y diversidad en sus producciones y emprendimientos.

4.- Organizamos eventos alineados a nuestra causa y nuestra misión, con los objetivos de seguir difundiendo el mensaje de inclusión y recaudar fondos para nuestra causa.

En la comunidad de personas con discapacidad tenemos dos grandes retos: por un lado la visibilidad de la que hablé anteriormente y por otro lado la representatividad con la narrativa correcta. No estamos siendo reflejados en los medios masivos, y cuando lo somos, nos muestran con dos tipos de narrativas erróneas: O las personas con discapacidad y sus familias son vistas como superhéroes, simplemente por el hecho de levantarse de la cama, o son vistas con una mirada da lástima y compasión y se piensa que debemos vivir en un centro de rehabilitación.

¿Cuántas veces hemos visto una portada de una revista con personas con discapacidad, o un anuncio de shampoo de cabello con una mujer con síndrome de Down? Sinceramente, nunca. La portada de PANORAMA es una primera vez, y ojalá se convierta en un parte aguas. Pero, en contraste, cuántas veces vemos a personas con discapacidad, mostradas como ejemplos sensibleros del triunfo sobre sus adversidades para lograr nadar o correr un maratón. ¡Muchas veces! Seamos sinceros hemos cosificado la discapacidad.

No estamos siendo representados en la moda, en la publicidad ni en los medios como lo que somos: personas con una historia única.

En la portada de PANORAMA podemos ver a Jesús Sánchez un joven con síndrome de Down que le encanta los deportes y modelar; Aquetzalli Lemus una mujer con amputación que es abogada, modelo y ama los deportes extremos; a Diana Beltrán una joven con síndrome de Down que es modelo, fotógrafa y terapeuta de bebés; a José Miguel Luna que es el único sordo de nacimiento ex jugador profesional en la NFL Europea y ahora es modelo y conferencista; a Karina Briones una mujer con baja visión que es licenciada de psicología, modelo y ama aprender nuevas cosas; a Daniela Sánchez que tiene una discapacidad motriz, es licenciada en Negocios Internacionales, modelo y es atleta de remo. Este grupo de personas son igualmente diferentes, y como todas y todos, cada uno tiene una historia única que contar.

Las personas con discapacidad y sus familias somos consumidores como el resto de las personas. Compramos comida, servicios, entretenimiento, moda. Según el INEGI 2012 los hogares mexicanos que tienen personas con discapacidad gastan hasta tres veces más en alimentos, vivienda y cuidados de la salud que el resto de hogares. Según un estudio de Nielsen consumidores con discapacidad y sus familias representan un segmento de mercado de más un Trillón de dólares a nivel mundial. Entonces, ¿Por qué las revistas, las marcas y la publicidad no nos habla?

Pienso que es por dos razones: miedo y falta de conocimiento, y van muy de la mano, porque si nos informamos más y si tenemos mayor apertura, tendríamos menos miedo a lo desconocido y por tanto más valor para hablar de ello. El mundo está cambiando, y un claro ejemplo es esta edición, en donde PANORAMA HERALDO, está teniendo el valor para hablar y mostrar lo que a la mayoría les da miedo.

Con esta portada, PANORAMA HERALDO, está dando un paso importantísimo para cambiar las narrativas. Esta portada habla de romper paradigmas e invita a otras revistas de moda a hacer lo mismo.

Querido lector, gracias por leerme hasta este momento, supongo que te preguntarás, ¿cómo puedes tú cambiar las cosas? ¿Cómo puedes tú crear un mundo más inclusivo? La respuesta es que esto, verdaderamente depende de todas y todos, y tú juegas un papel muy relevante. Te invito a que tomes acción y hagas lo siguiente: Reflexiona sobre los perjuicios y estereotipos con los que has crecido y que hasta ahora han generado una barrera para la inclusión. Acércate a las personas con discapacidad y sus familias, con el debido respeto que debemos tener hacia cualquier persona, nosotros siempre estamos dispuestos a educar y sensibilizar. Construye comunidad, seamos solidarios y ayudémonos los unos a los otros. Todas y todos tenemos carencias y necesidades y sólo haciendo comunidad logramos compensarlas. Promovamos la inclusión, haciendo a un lado la lástima o la discriminación hacia las personas con discapacidad, esto se logra aceptando las diferencias de cualquier persona. Comunica, dialoga, propón hacer las cosas de diferente manera en tu entorno y en tu comunidad.

Te invito a cambiar las narrativas en círculos cercanos, te invito a hacer inclusión de personas con discapacidad en tu escuela , en tu universidad, en darle una oportunidad laboral a personas con discapacidad. El beneficio de la inclusión es para toda la comunidad, no sólo para la persona con discapacidad.

Y tú que estás en la industria de la publicidad, la moda y el entretenimiento, ¿por qué no pruebas con hacer inclusión de personas con discapacidad en lo que haces? Lo peor que puede pasar es que termines cambiando el mundo y que en el camino te des cuenta que también tendrás un beneficio para ti y la compañía que representas. Recuerda que tienes a CAMBIANDO MODELOS siempre cerca, para acompañarte, para llevarte de la mano.

Con todo el cariño y honestidad, Silke Lubzik

POR SILKE LUBZIK

FOTOS: Daniel Ojeda (IG: @danielojeda5)

STYLING: LUISA PEÑA (IG: @luisapena.mx), OUTFITS: Collection by @boyfriendshirt

LOCACIÓN: Hotel Umbral (IG: @hotelumbral)

MAKE UP Y PEINADO: @central.glam por Azarischah Ponce de León