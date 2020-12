VIDEO VIRAL: Maestra rompe en llanto; los estudiantes ya no tienen compromiso

Una maestra utilizó las redes sociales para desahogarse ante la falta de compromiso de sus alumnos y no resistió el llanto.

La mujer identificada como Frances Sánchez de Puerto Rico y que se dedica a impartir clases de teatro lamentó el poco apoyo que tienen los alumnos con los profesores.

El mensaje que conmovió a muchos fue respaldado por otros docentes, quienes indicaron que se encuentran en la misma situación.

"Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada", dijo.

"Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya yo estoy harta, ya yo me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer", agregó Sánchez.

Frances Sánchez dijo que el problema no es la educación a distancia y sí de una actitud que ha observador en los alumnos que ya no tienen interés ni responsabilidad.