Conoce tu Horóscopo para este miércoles 2 de DICIEMBRE del 2020

No te vayas sin saber qué te depara tu futuro, y asegúrate de leer tu destino para que tengas a la mano la respuesta de lo que debes hacer y así tener fortuna asegurada.

Llegó la primera semana de DICIEMBRE y tras una larga jornada de trabajo; seguramente querrás evitar todo tipo de mala suerte, pero para saber qué le depara a tu signo zodiacal, tienes que leer tu horóscopo, y sólo El Heraldo de México tiene esas predicciones el tercer día de la semana.

Aries (21 marzo-20 abril)

Quieres que de una vez cambie todo lo que tiene que cambiar, Aries. Estás en un momento de plena evolución y has decidido dejar atrás el lugar donde no te sentías tú mismo. Vas por buen camino, sólo no te desesperes.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás viviendo tanto en tan poco tiempo, que sientes que no encuentras tu lugar en tu propia vida. No te agobies, Tauro, entre más te estreses, menos encontrarás la salida y ahorita lo que te urge más es un poco de paz mental. Así que deja de darle tantas vueltas a las cosas y haz algo con vistas hacia aceptar las consecuencias de las cosas.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Te sentirás en una revolución interior, Géminis. Hoy has quedado más tranquilo después del eclipse de Luna, pues ha marcado un antes y un después en tu vida. Ahora te sientes mucho más relajado y sabes perfectamente de lo que deseas deshacerte antes de que llegue 2021.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El eclipse del lunes te sirvió para alentarte y dejar atrás la mala racha. Fue tu oportunidad perfecta para soltar y dejar atrás lo que pertenece al pasado y ahora toca dejar ahí las cosas donde siempre han debido estar.

Foto: Especial

Leo (23 julio-22 agosto)

Después de tanto tiempo preocupándote tanto por encontrar una estabilidad, por algo que te motivara, ahora te diste cuenta de que vida sólo hay una y que no vas a malgastar tu tiempo luchando por un futuro que no sabes si va a llegarte o no.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás pasando por una etapa llena de cambios y todo esto te está dejando totalmente fatigado,Virgo. Es difícil para ti regresar los pies a la Tierra y aunque sabes que es algo necesario, no puedes bajar la guardia.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Clamas por un cambio en tu vida y no uno cualquiera, necesitas algo que haga que te levantes cada mañana con ilusión por la vida. Quieres algo que de verdad te llene, pero que no te ate a ningún compromiso.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Te encuentras muy estable, Escorpio. Después de la oscuridad de tu temporada, llega la buena vibra de la temporada Sa. Estás reconstruyéndote y sanando de todas esas heridas de guerra de estos meses que han pasado.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Quizás las cosas ahora no estén funcionando exactamente como a ti te gustarían. Desearías estar en otro lugar y rodeándote de otras personas, pero a pesar de todo, tienes esperanza, Sagitario.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Hoy lo que más necesitas es AMOR, amor del bueno. Quieres que te quieran como tú los quieres a ellos. No vas a reconocerlo, porque eres demasiado orgulloso, pero ¡Anímate! Bajar la guardia a veces sienta bien.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Todos esos golpes que has recibido estos meses de atrás te están pasando factura. Tienes mucho estrés y muchas emociones acumuladas que tienen que salir y explotar como sea, Acuario. Por fin encontrarás el momento el día de hoy, no desesperes.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Estás muy obsesionado con tus errores hasta el punto de que te cuesta ver más allá de eso, Piscis. Te preocupa no superar esos baches y te obsesiona querer que las cosas como lo has soñado y cuando no salen así, te martirizas por ello.

Foto: Especial

Frase del día:

“ El respeto fue inventado para cubrir el espacio vacío donde debería estar el amor”, León Tolstoy, novelista ruso.