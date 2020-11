¡Héroe! PERRITO es apuñalado al DEFENDER a sus dueños durante un ROBO

Los nobles actos de las mascotas siguen dando las vuelta al mundo a través de las redes sociales, y la de un perrito que recibió una puñalada por defender a sus dueños durante un robo logró conmover a los internautas.

Los perros siguen demostrando que son los mejores amigos del hombre, como este can que no dudó en defender a sus dueños al darse cuenta que un ladrón acechaba durante la noche su hogar.

Los hechos sucedieron en Misión San Francisco en Pichanal, Argentina, la madrugada del pasado viernes cuando ladrones intentaron entrar a la casa y el perro se dio cuenta por lo que de inmediato comenzó a ladrar y gruñir, además se lanzó contra los sujetos, lo que también alertó a sus dueños.

Al darse cuenta de que no podrían concluir el robo, los ladrones emprendieron la huida, pero no se fueron sin antes apuñalar en el cuerpo al valiente can.

Perrito entre la vida y la muerte

Al darse cuenta de los sucedido los dueños trasladaron de inmediato al valiente perro con un veterinario para que lo atendieran de inmediato.

El perro fue sometido a una cirugía de emergencia para intentar salvar su vida, de inmediato las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para el heroico perro.