Conoce tu HORÓSCOPO SEMANAL del 08 al 14 de octubre de 2020

Fin de semana, seguramente es momento de descansar, relajarte y sentirte feliz, si es que ya merecías este descanso. Pero, ¡espera!, seguramente confías en las predicciones de tu signo zodiacal, por eso, traemos para ti las predicciones SEMANALES de tu horóscopo.

No te vayas sin saber qué te depara tu futuro, y asegúrate de leer tu destino para que tengas a la mano la respuesta de lo que debes hacer y así tener fortuna asegurada.

Llegó la segunda semana de NOVIEMBRE y tras una larga jornada de trabajo; seguramente querrás evitar todo tipo de mala suerte, pero para saber qué le depara a tu signo zodiacal, tienes que leer tu horóscopo, y sólo El Heraldo de México tiene esas predicciones semanales.

Aries (21 marzo-20 abril)

En el ámbito laboral, será una excelente semana para este signo. Se producirán los cambios que desde hace mucho tiempo estabas esperando. Habrá un traslado que te beneficiará ampliamente. Mientras que en las finanzas y los negocios será una excelente semana.

Tauro (21 abril-21 mayo)

En el ámbito de las finanzas y los negocios, has pasado una época muy tensa en las que te has sentido afligido y triste. Las circunstancias eran muy adversas y tú has sentido mucha frustración al no poder resolver los problemas.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

En el ámbito de las finanzas y los negocios, debes tener mucho cuidado esta semana. Aparecerá una persona muy enérgica que querrá deslumbrarte con ideas, aparentemente muy novedosas, mediante las cuales él te asegurará que vas a ganar mucho dinero.

Cáncer (22 junio-22 julio)

En el ámbito de los negocios y las finanzas se producirá una llamada de alerta. Desde hace un tiempo estás sumergido en una especie nube que no te deja pensar que si te enamoras de fondo y sin saber de quién, puedes perderlo todo; y no estás prestando mucha atención a tus sentimientos.

Foto: Especial

Leo (23 julio-22 agosto)

La gente de Leo comenzará esta semana con mucha energía y optimismo. Las personas de este signo estarán muy bien auspiciadas durante los próximos días para todo lo referido a cuestiones económicas.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

La gente de Virgo vivirá una semana muy complicada en todo lo referido al ámbito financiero y de los negocios, por lo que tu emprendimiento comercial está enfrentando una crisis económica muy seria y eso había afectado mucho tu estado anímico. Te sentías deprimido y sin ganar de luchar para salvar tu negocio.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Esta semana comenzará para la gente de libra un período en donde la espiritualidad ocupará un lugar muy importante en sus vidas. Sentirás la necesidad de focalizar tu atención en tu interior para descubrir qué es lo que deseas para el futuro.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

En el ámbito financiero y de negocios, la presencia de Júpiter les traerá muy buena suerte e impulsará el crecimiento de sus emprendimientos comerciales; es el momento indicado para asumir riesgos e ir en la búsqueda de esos proyectos que siempre soñaste emprender pero que nunca te habías animado a intentar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Será una semana muy buena para realizar actividades referidas al ámbito profesional. Surgirán oportunidades para asistir a cursos de perfeccionamiento y será el momento ideal para que aquellos que no hayan concluido una carrera universitaria retomen los estudios.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En el terreno amoroso, el hombre de Capricornio está atravesando un período que durará algunas semanas y durante el cual le será muy difícil mantener la fidelidad a su pareja actual. Parece que el destino se empeñará en poner a prueba la gran capacidad de resistir la tentación que los capricornianos suelen tener. ¿Has pensado en regalarle rosas a tu pareja? La recomendación musical para ti este día es:

Acuario (22 enero-21 febrero)

Las personas de Acuario vivirán una semana muy intensa a nivel emocional. Hay heridas psicológicas de tu infancia que a pesar del tiempo transcurrido no has logrado superar. Sin embargo, una persona cercana a ti te convencerá de que comiences a realizar una terapia psicológica que no sólo te ayudará a sobreponerte a tu pasado sino que además lograrás mejorar tu presente.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Te sorprenderá ver lo rápido que llega a tu vida la nueva oportunidad laboral, en el terreno sentimental, el hombre de Piscis padecerá esta semana decepciones amorosas. Has comenzado recientemente una relación y como estabas muy enamorado, todo era para ti color de rosa.

Foto: Especial

La frase del Día es:

"El verdadero combate empieza cuando uno debe luchar contra una parte de sí mismo. Pero uno sólo se convierte en un hombre cuando supera estos combates", André Malraux, novelista y político francés.