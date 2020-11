Estadounidenses, pendientes de crear conciencia electoral

Los estadounidenses no sólo cubren con su responsabilidad ciudadana de salir a votar, pues además, in importar si son demócratas o republicanos, han sido muchas las muestras de solidaridad y empatía para participar en unos comicios que se complicaron a causa de la pandemia del COVID-19.

El actor Paul Rudd dejó atrás la fama y los reflectores de Hollywood y no sólo salió a emitir su voto, además se quedó a repartir galletas de arándano y crema a todas las personas formadas que esperaban bajo la fría lluvia para poder entrar al Barclays Center y participar en las elecciones

Rudd dio galletas tanto a quienes estaban por votar, como a los que salían de hacerlo, como agradecimiento por ejercer su derecho y su obligación como ciudadano.

"Estaba haciendo cola y pensé que Paul estaba allí sólo para votar, pero entonces empezó a repartir galletas a la gente de la cola y esperó para saludar a la gente mientras salían a dar las gracias por votar bajo la lluvia”, dijo Brian Rosenworcel, quien publicó en sus redes sociales la sorpresiva visita del actor.

Pero el gesto de Rudd no es aislado. Pizza to the Polls es una organización sin fines de lucro que se ha dedicado a entregar pizzas, hamburguesa, empanadas, donas galletas y demás bocadillos a las personas que se encuentran a espera de participar en las elecciones, formados en torno a los centros de votación.

Esta organización tomó la iniciativa para animar a las personas a no desistir de participar en el proceso electoral, por más demorado que pueda ser. La organización recibió el donativo de 28 mil 418 personas y con ello entregó pizzas a más de 3 mil 200 centros de votación en todo Estados Unidos y desplegó más de 20 camiones de comida a 29 ciudades; figuras como las cantantes Ariana Grande, Lady Gaga y Demi Lovato o la actriz Tracee Ellis Ross se sumaron a esta causa para no dejar sin alimentos a los estadounidenses responsables

"La comida puede ser un gran cambio de humor para las personas que han estado esperando durante horas para votar o que se han ofrecido como voluntarios para asegurar que el proceso funcione sin problemas", dijo el cofundador de Pizza to the Polls, Scott Duncombe. "Hemos visto a la gente entusiasmarse mucho con nuestros repartos, y algunos incluso nos han dicho que era el impulso que necesitaban para mantenerse en la línea", agregó.

Pero lejos de las urnas se dio otra buena acción. Aunque Washington es un bastión republicano que apoya al presidente Donald Trump, Tim Place externó su empatía con el demócrata Joe Biden al colgar un cartel en el jardín de su casa, mismo que después fue arrancado de su propiedad. Su vecino Josh Schoemann tenía frente a su puerta propaganda del actual presidente de la Unión Americana, pero al saber la situación que padeció Tim, se indignó lo suficiente como para ir en busca de un letrero de Joe Biden y se la entregó para reemplazar el que hurtaron. “Eso no estuvo bien. Aunque somos partidarios de Trump, amamos a nuestros vecinos y queremos que puedan ejercer su libertad de expresión como todo el mundo”, expresó Schoemann, quien defiende el derecho de pensar diferente y que el respeto a las diferencias y la aceptación de conceptos positivos engrandecen a la comunidad.

Más participativos

Si bien en esta elección fue menor la participación de votos adelantados, con las papeletas que se entregaron por correo, pues se recibieron casi 100 millones de votos por correo, cuando en 2016 fueron 138; ahora el US Election Project calcula que el 65 por ciento de la población estadounidense acude a las urnas, pues según el organismo, los ciudadanos perciben este proceso como histórico, trascendente y significativo para definir el futuro de su país.