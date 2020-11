Cinco consejos para acabar con tus deudas

Tener deudas es sin duda uno de los problemas más frecuentes de la familias, pues el dolor de cabeza que representa tenerlas y la falta de rendimiento de los recursos monetarios se convierte en algo sumamente difícil y más en la actual crisis económica por el coronavirus

Si lo que buscas es tener unas finanzas más controladas, lo más recomendable es tener una lista de gastos que tengas, no gastar en cosas que no necesites y no adquirir deudas nuevas.

Pero si por el momento no puedes aún salir de ellas, a continuación te damos cinco consejos para salir de tus deudas.

Realiza cuentas

Lo primero que tienes que hacer para acabar con ellas es saber cuántas tienes y cuánto debes pagar por cada una, con esto lograras saber el estado de cada una de ellas,

Posteriormente ya con esto puedes tomar una decisión sobre cuál comenzarás a pagar primero; se recomienda cubrir las más pequeñas, para no afectar a tus finanzas en gran medida

Vende lo que no uses

Si lo que buscas es obtener un poco más de efectivo para liquidar tus deudas y tienes algunas cosas que no uses, como por ejemplo, una consola de videojuego, ropa en buen estado, entre otras cosas, puedes venderlas para ganar algo de dinero.

No uses tus ahorros para pagar deudas

El dinero que logras ahorrar en vital en estos tiempos, por lo cual no es recomendable para pagar las deudas, pues lo mejor es destinar una parte de tu sueldo para lograrlo

Aplaza tus pagos

Recuerda que algunos bancos ofrecen la opción de congelar tus deudas por algunos meses por si consideras que no podrás pagarlas pronto, habla con tu institución financiera,

Unificar deudas

Si por el momento tienes varias deudas con un mismo banco, puedes unificarlas en una sola, de esta manera tendrás más control sobre cuánto y cuándo tienes que pagar.