VIDEO VIRAL: Detienen a joven en estado inconveniente y muestra sus “múltiples personalidades”

La grabación de un hombre que es presuntamente detenido y revisado por unos elementos de seguridad pública se volvió viral en las redes sociales, luego que fuera compartida por los usuarios; en el video se aprecia a un hombre de entre 25 y 35 años ser detenido mientras conducía un vehículo en estado inconveniente, la escena causó revuelo en las redes ya que el hombre aparece aparentemente desorientado y repitiendo frases con poca coherencia.

El lamentable momento lo protagonizó un joven, cuya identidad hasta el momento se desconoce, quien le muestra a los agentes sus “múltiples personalidades” mientras repte frases sin sentido ni lógica, al momento en que uno de los elementos le acerca una lámpara al rostro se aprecia a distinguir sus pupilas dilatas, las cuales se mueven de manera desorientada.

En el video se ve a un policía preguntarle al hombre preguntarte: “¿qué te metiste, carnal?”, ante lo que responde que “nada, todo bien, súbanse”, fueron algunas de la palabras que emitió el hombre que viajaba a bordo de una camioneta Escape azul, sin placas, y quien parecía conducir en estado inconveniente.

“Estoy agarrando señal, carnal”

En el inicio de la grabación, los agentes se acercan al vehículo al tiempo que mencionan que a aparecer el hombre viajaba desnudo, sin embargo al acercarse a la ventanilla se percatan que viaja en bermuda y sin playera; uno de los policías pregunta nuevamente al joven sobre qué es lo que se metió; “no ma, cómo anda la juventud, ahora”, se escucha decir.

El joven sólo alcanzó a comentar; “estoy agarrando señal, carnal”. En segundos habla más frase sin sentido y pareciera que imitaba un locutor de radio; “y volvemos a la normalidad, súbanse soy su conductor de Uber, súbanse. 2021… ¡No me voy a bajar!”, menciona. En este momento el agente le preguntó de qué parte del país es y el joven responde que de Hermosillo, Sonora.

Momentos después comenzó a entablar un monólogo en el presuntamente expuso a qué se dedicaba; el joven aseguró ser un ingeniero atómico, un físico nuclear que trabajaba en la Central nuclear de Chernóbil. Tras esta respuesta los agentes indicaron al joven que se bajara de la camioneta para ser remitido al Ministerio Público.

Ya sobre la banqueta bajar del vehículo el joven no dejaba de decir que los policías no sabían con quién se estaban metiendo; “yo conozco al MP, es mi cuñado y está casado con Bad Bunny y Shakira, no sabes con quién te estás metiendo”, refirió. Finalmente, tras escuchar el comentario, un agente le cuestiona si no sentía vergüenza del estado en el que se encontraba, y como respuesta solo obtuvo: “estoy agarrando señal, carnal”.

Tras difundirse el video en las redes sociales, la grabación se viralizó; incluso una de las páginas de Facebook que lo compartió, refirió que el video era “de humor”, y el administrador de la página solicitó a los internautas no tomarlo como personal, ya que se trataba de una broma, sin embargo hasta el momento se desconoce veracidad del video.