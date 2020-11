Conoce tu HORÓSCOPO para este martes 1 de DICIEMBRE de 2020

La Luna Nueva nos llenará de la energía y que fluirá de diferente manera según nuestro signo zodiacal. La vibra de este martes es una mezcla de diferentes emociones.

Porque se acerca el cambio de fase lunar y es de vital importancia tomar decisiones que cambien nuestra vida de la mejor manera. ¡Atrévete a conocer lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal!, para que sepas dónde poner el ojo en las próximas horas.

Aries (21 marzo-20 abril)

¡Controla esos pensamientos, porque la mayoría de las veces sólo es tu imaginación! A pesar de la presión que sientes, trata de seguir buscando la calma, pues si sigues forzando las cosas o empeñarte a una idea, el final no será lo que esperas y te pasará factura. Esta semana empezarás a hacer un poquito de deporte y a cuidar más a tu cuerpo. ¡Enhorabuena, Aries!

Tauro (21 abril-21 mayo)

Quizá necesitas un cambio de 180 grados. ¡Deja de esperar a que las cosas lleguen, Tauro! Actúa antes de que pasen y esta semana te toca tomar la iniciativa y enfrentarte a tus miedos. No es un momento fácil en tus relaciones personales. Deja espacio en ellas para que puedas ver las cosas desde una nueva perspectiva.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Poco a poco has encontrado tu lugar en medio de este caos. Céntrate en mantener una actitud positiva. Con tanta negatividad no llegarás lejos y lo sabes. Para que las cosas salgan bien, debes eliminar esos pensamientos negativos de tu ser, que tienes últimamente. La Luna Nueva en Virgo, te ayudará a volver a la realidad para dejar de lado lo que ya no te conviene.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No quieres que nadie sufra, simplemente quieres que sepan todo lo que tú has sufrido por culpa de ellos. Pero este es tu momento y no vas a dejar que nadie te pisotee. Toma decisiones importantes, Cáncer y no tengas miedo si alguien te critica. Muchos darían lo que fuera por ser como tú. Deja a un lado las excusas y ponte en acción.

Leo (23 julio-22 agosto)

Sincérate de una vez por todas, Leo. Las mentiras nunca acaban bien y menos con la gente que te interesa. Pon manos a la obra. Todavía puedes marcar la diferencia y de dejar en claro quién es el que manda aquí. Se vislumbra que llegan recuerdos del pasado con el regreso de una persona que hace tiempo no ves. Pueden desestabilizar tu mundo el día de hoy, trata de concentrarte en el presente.

Foto: Especial

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

No quieres tener problemas con nadie, así que actúa con la mayor frialdad posible. Si te quieren criticar, que lo hagan, déjalos. Ya sabes que el que ríe al último, ríe mejor. El día de hoy, el silencio es tu mejor aliado. Te sientes un poco inseguro con tu futuro y tus relaciones, pero no pasa nada, Virgo. Confía en tus habilidades.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tu subconsciente sigue haciendo de las suyas y tus ideas te están haciendo recordar ciertas cosas. Tendrás que luchar contra eso. Por ahora crees que ya no te merece la pena aguantar los disgustos de alguien que se cree el ombligo del mundo. Este día conseguirás transmitir muy buena vibra y eso atraerá nuevas personas a tu vida.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Hoy puedes empezar por hacer una lista de pros y contras de tus planes en la que sopeses TOOOOODO lo que podría salir bien o mal con tus decisiones. Verás que es momento de comenzar a utilizar tu agenda de nuevo. Sabes que hay una persona que ni come, ni deja comer. Decide qué hacer con ella también. De todos modos, es importante hacer una limpieza en tu vida.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Estás muy angustiado por tu mundo laboral. Algo ocurrirá esta semana y te darás cuenta de que debes de valorar más todos tus esfuerzos sin menospreciarte tanto. A pesar de ser muy independiente, sabes que cuando alguien entra a tu corazón, cuesta mucho trabajo sacarlo. No te estreses y arráncalo de una vez por todas, pues sabes que más que beneficios, a la larga, te traerá problemas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Este día te darás cuenta de que es momento de confiar en ti, EN SERIO. Tienes una gran fuerza interior y la próxima Luna Nueva en Virgo te ayudará a organizar mejor tus emociones. No te estreses ni malgastes tu tiempo, Capri. Todo fluirá tan pronto como te decidas. Inspírate con este video el día de hoy.

Acuario (22 enero-21 febrero)

¿Estás pensando en volver al gimnasio, Acuario? Esta semana es el momento perfecto. ¿Estás pensando en empezar un nuevo proyecto personal? ¡Hazlo! ¡Al diablo las limitaciones! Es momento de empezar desde cero, Acuario. Justo ahora tienes la energía suficiente para combatir todos esos bloqueos que hay ahora en tu vida.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

El día de hoy la vida te dará la tregua que tanto necesitas. Esto te llenará de la paz que tanto has añorado. En realidad, lo que te pasa es que quieres que llegue algo a tu vida que parece no llegar nunca y eso hace que no sepas ni lo que quieres ni lo que dejas de querer. Ten paciencia, Piscis. A veces no todo es lo que parece.

Foto: Especial

La Frase del Día:

“La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida”, Carolina Herrera, diseñadora de modas.