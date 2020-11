Primer Encuentro Virtual Iberoamericano de Autismo Iluminemos de Azul

View this post on Instagram

"El autismo no tiene caracteru00edsticas fu00edsicas evidentes, es una condiciu00f3n de neurodesarrollo que se manifiesta a travu00e9s de la conducta, la comunicaciu00f3n o la respuesta a los estu00edmulos sensoriales. Esta es la razu00f3n por la que necesitamos visibilizarlos, que cada vez mu00e1s gente conozca para generar empatu00eda. #autismo #autismomexico #autismomx #autismoinfantil #autista #espectroautista #autismoamor #autistas #autismoleve #transtornoesoespectroautista #sindromeasperger #psicologiainfantil #autismoadulto #ecolalia #asperger #estereotipia #inclusion #inclusionmatters #iluminemosdeazul"