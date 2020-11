Disney Plus hace emotivo homenaje a Chadwick Boseman: VIDEO

Durante las últimas horas el nombre del actor Chadwick Boseman se convirtió en trending topic.

Todo esto se debe a que hoy, 29 de noviembre de 2020, Boseman habría cumplido los 44 años de edad.

Por trala compañía productora de la cinta que le diera fama a Boseman, Black Panther, pidió a sus seguidores recordar la memoria del actor y ver la cinta que protagonizó, pues incluiría una sorpresa que se podrá ver en las cintas de Marvel Studios en Disney Plus.

Nuevo intro en su honor

Fue así que la compañía rindió homenaje al actor en el día de su cumpleaños dando a conocer una nueva versión del intro de Marvel Studios , el cual ahora está centrado exclusivamente en Chadwick Boseman en su rol del Rey T'Challa.

Marvel Studios preparó una intro especial en homenaje a Chadwick Boseman que hoy habría cumplido 44 años.



Esta disponible para ver cuando elijamos Black Panther en el catalogo de Disney+



Larga vida al rey

La noche del viernes 28 de agosto de este 2020, se informó que Chadwick Boseman falleció a la edad de 43 años, víctima de cáncer. El actor que dio vida al personaje de Marvel Pantera Negra se ganó el corazón del publico con su magistral actuación. Sin embargo, muchos no conocen su trayectoria como artista.

Chadwick Aaron Boseman fue un actor, guionista y dramaturgo estadounidense nacido en Carolina del Sur en 1977. Era mejor conocido por interpretar a Jackie Robinson en la película "42" (2013) y James Brown en "Get on Up" (2014). También tuvo papeles en la serie de televisión "Lincoln Heights" (2008) y en "Persons Unkonwn" (2010), y las películas "The Express" (2008) y "Draft Day" (2014).

Posteriormente fue reconocido por interpretar a T'Challa (Pantera Negra) en el Universo Cinematográfico de Marvel en las películas "Capitán América: Civil War" (2016), "Black Panther" (2018), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019).